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HaberlerTeknolojiInstagram'da en çok kiminle etkileşim kuruyorsunuz? Haberler

Instagram'da artık en çok ve en az etkileşim kurduklarınızı görebileceksiniz

Sosyal ağ Instagram'ın devreye aldığı yeni özellikle artık kullanıcılar Instagram’da en çok ve en az etkileşimde bulundukları ve akışlarında en çok gösterilen hesapları görebilecek. En çok kiminle etkileşime geçtiklerini öğrenebilecek olan kullanıcılar, takipten çıkarmak istedikleri hesapları da yine bu özellikle gözden geçirebilecek.

Instagram
HABERTURK.COM

Sosyal ağ Instagram’a kullanıcıların etkileşim kurdukları hesapları gösteren yeni bir filtreleme özelliği geldi. Bu yeni özellikle artık kullanıcılar Instagram’da en çok ve en az etkileşimde bulundukları ve akışlarında en çok gösterilen hesapları öğrenebiliyor.

Kullanıcıların takip ettikleri hesaplarla olan etkileşimlere bu özellikle bakıp, değerlendirerek, takip ettikleri kişi ve hesapları yönetebilecek.

Instagram’da temizlik yapmak isteyenlerin işini kolaylaştıracak olan bu özellikle kullanıcılar, az etkileşim kurdukları hesapları belirleyip, takipten çıkarabilecek veya ilgili hesabın paylaşımlarını sessize alabilecek. Instagram’ın bu yeni özelliğini kullanmak için “Profil” bölümünde yer alan “Takip” sekmesine tıklamak yeterli olacak.

SON 3 AYDA KİMLERLE ETKİLEŞİME GEÇTİNİZ?

Bu yeni özellik kullanıcıların son 90 günlük etkileşimlerine (gönderileri beğenmek veya hikayelerine ifade bırakmak gibi) göre gösterilecek. "Akışta en çok gösterilenler" ile ise kullanıcı yine son 90 günde akışında en çok gönderisini gördüğü hesapları inceleyebilecek.

Instagram CEO’su Adam Mosseri, yeni özelliği şu sözlerle duyurdu:

“Bugün itibariyle ‘feed'inizde (akışınızda) en çok hangi Instagram hesaplarının göründüğünü ve en az kiminle etkileşime geçtiğinizi görebilirsiniz ... Şimdi profilinizdeki "Takip"e dokunabilir ve oradan her şeyi yönetebilirsiniz.”

Aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı aşan Instagram’ın bünyesinde bulunduğu Facebook’a 2019 yılında 20 milyar dolarlık bir reklam geliri kazandırmıştı. Bu rakamla Instagram, Google’ın YouTube’undan (2019 yılı için 15 milyar dolar) daha fazla para kazandıran bir platform haline gelmişti.

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