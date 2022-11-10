Mesajlar bölümünde bıraktığınız notlar paylaşıldığında arkadaşlarınıza herhangi bir bildirim gitmeyecek ve sadece 24 saatliğine görünür olacak.

Ayrıca notlar maksimum 60 karakter ile sınırlandırılmış durumda. Arkadaşlarınız bıraktığı notlara yanıt vermeniz de mümkün.