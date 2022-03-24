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Instagram, “Takip Edilenler” ve “Favoriler” sekmelerini kullanıma açtı

Instagram, “Akış” sekmesine ek olarak, gönderileri kronolojik şekilde gösteren “Takip Edilenler” ve “Favoriler” sekmelerini kullanıma açıyor.

Instagram Takip Edilenler ve Favoriler sekmeleri kullanımda
Instagram duyurdu: Bugün hayata geçti
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HABERTURK.COM

Sosyal ağ Instagram, bugünden itibaren “Akış”a ek olarak, gönderileri kronolojik şekilde gösteren “Takip Edilenler” ve “Favoriler” sekmelerini kullanıma sunuyor.

Facebook'un da çatı kuruluşu Meta bünyesindeki Instagram’dan yapılan duyuruda, insanların “Akış”ı yeni içerik üreticilerini keşfetmek veya aile ve arkadaşlarını takip etmek gibi farklı amaçlarla kullandığının gözlendiğini belirtildi. Sosyal ağ bu yeni sekmelerin de bu kapsamda kullanıcılara kendilerine en uygun şekilde platformu deneyimleme fırsatını sunacağı ifade edildi.

“Takip Edilenler” sekmesi, kullanıcıların takip ettikleri hesapların gönderilerini paylaşım zamanına göre sıralayarak gösteriyor. “Favoriler” ise kullanıcının belirlediği hesapların en son paylaştığı gönderilerden oluşuyor.

KRONOLOJİK SIRAYLA GÖSTERİLECEK

Bugünden itibaren, kullanıcılar 50’ye kadar “Favori Hesap” seçebilecek ve diledikleri zaman bu listede değişiklik yapabilecek. Favoriler listesindeki hesapların gönderileri aynı zaman da “Ana Akış”ta yıldız ikonuyla birlikte daha üst sıralarda yer alacak.

“Favoriler” ve “Takip Edilenler” kronolojik sırayla gösterilecek. Ancak araştırmaların insanların etkileşime göre sıralanmış akışı tercih ettiğini gösterdiğini belirten Instagram, “Ana Akış”ta varsayılan sıralamayı kronolojik olarak belirlemeyecek.

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