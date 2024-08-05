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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Instagram’ın önüne 3 şart konuldu - Teknoloji Haberleri

        Instagram’ın önüne 3 şart konuldu

        BTK ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri Instagram yetkilileri saat 13.00'da bir görüşmeye başladı. Instagram'ın önüne 3 şart konuldu: Tüketici haklarına dikkat et - Katalog suçlara önem ver - PKK propagandasına "dur" de. Instagram, Türkiye'nin PKK şartını kabul etti.

        Giriş: 05.08.2024 - 14:36 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:36
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        Instagram'ın önüne 3 şart konuldu
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        Hamas Lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından taziye paylaşımı yapılan Türkiye’deki hesapların kapatılması üzerine Instagram’a Türkiye’den erişim engellenmişti. Üç gün boyunca Türkiye’deki kullanıcıların giremediği Instagram, kabine toplantısının ardından açılıyor.

        Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile Instagram yetkileri arasındaki görüşmeden olumlu sonuç alındı.

        Görüşmede Instagram yetkililerinin önüne, Türkiye’nin üç maddelik şartı konuldu:

        - Tüketici haklarına dikkat edin. Instagram kullanıcılarının paylaşımları kişisel ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeli.

        - Katalog suçlarda içerikleri hızlıca kaldırın.

        - Terör örgütü PKK kırmızı çizgimizdir. Bu konuda da içerik kaldırmada sorunlar yaşanıyor. Daha hızlı hareket edilmeli.

        ÇİFTE STANDART

        Hamas konusunda hesapları kapatan ancak terör örgütü PKK konusunda aynı proaktif tutumu sergilemeyen Instagram yetkilerine, “PKK’yı siz de terör örgütü olarak görüyorsunuz. Bu konudaki paylaşımları algoritmaya işleyin ve daha hızlı hareket edin” mesajı verildi. Instagram yetkilerine ayrıca ifade özgürlüğü konusunda çifte stantarttan uzak durmaları telkin edildi. Instagram yetkilileri, Haniye konusunda herhangi bir söz vermedi. Instagram’ın yeniden erişime açılması kararının, kabine toplantısından sonra verilmesi bekleniyor.

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