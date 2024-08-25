Inter: 2 - Lecce: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter, evinde Lecce'yi 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu (p) ve Matteo Darmian'ın golleriyle galip gelen Inter, puanını 4'e yükseltti. Lecce ise haftayı puansız tamamladı.
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter ile Lecce karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Inter oldu.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 5'te Matteo Darmian ve 70. dakikada penaltıdan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attı.
Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 11'de başladığı ve gol attığı maçta 82. dakikada oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından Mavi Siyahlılar, ligde 4 puana yükseldi. Lecce iki hafta sonunda puanla tanışamadı.
Inter, ligde gelecek hafta Atalanta'yı ağırlayacak. Lecce, Cagliari'yi konuk edecek.