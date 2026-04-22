Inter: 3 - Como: 2 | MAÇ SONUCU

Inter, İtalya Kupası yarı finalinde 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında ağırladığı Como'yu 3-2 yenerek adını finale yazdırdı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 69 ile 86. dakikalarda attığı goller ve 89. dakikada da Petar Susic'e yaptığı asistle birlikte 2-0 yenik duruma düşen Inter'in geri dönmesinde başrol oynadı.
Giriş: 22 Nisan 2026 - 00:45
HAKAN ÇALHANOĞLU INTER'İ FİNALE TAŞIDI
San Siro'da oynanan müsabakada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2 gol ve 1 asistle maça damga vurdu.
Konuk ekip ilk yarıyı Baturina'nın golüyle 1-0 önde kapatırken, 48. dakikada Da Cunha ile farkı 2'ye çıkardı. Inter, 69. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ayağından bulduğu golle skoru 2-1'e getirirken, milli futbolcu 86'da bu kez kafayla topu ağlara gönderdi.
Hakan, bu golden 3 dakika sonra Sucic'e asist yaptı. Milano ekibi sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılırken adını finale yazdırdı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ