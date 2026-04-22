        Inter: 3 - Como: 2 | MAÇ SONUCU

        Inter: 3 - Como: 2 | MAÇ SONUCU

        Inter, İtalya Kupası yarı finalinde 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında ağırladığı Como'yu 3-2 yenerek adını finale yazdırdı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 69 ile 86. dakikalarda attığı goller ve 89. dakikada da Petar Susic'e yaptığı asistle birlikte 2-0 yenik duruma düşen Inter'in geri dönmesinde başrol oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 00:45 Güncelleme:
        Inter'den Hakan'la muhteşem geri dönüş!

        İtalya Kupası yarı finali rövanşında Inter, sahasında Como'yu 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

        HAKAN ÇALHANOĞLU INTER'İ FİNALE TAŞIDI

        San Siro'da oynanan müsabakada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2 gol ve 1 asistle maça damga vurdu.

        Konuk ekip ilk yarıyı Baturina'nın golüyle 1-0 önde kapatırken, 48. dakikada Da Cunha ile farkı 2'ye çıkardı. Inter, 69. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ayağından bulduğu golle skoru 2-1'e getirirken, milli futbolcu 86'da bu kez kafayla topu ağlara gönderdi.

        Hakan, bu golden 3 dakika sonra Sucic'e asist yaptı. Milano ekibi sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılırken adını finale yazdırdı.

        Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayarak takımını finale taşıdı.

        "Ateşkesi uzatacağım"
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Tartışığı eşini öldürdü
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Gıda hurafeleri avcısı gıdadaki komplo teorilerini anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
