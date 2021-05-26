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Inter'de Conte depremi

Serie A şampiyonu Inter'in küçülmeye gideceği ve teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayıracağı öne sürüldü. Inter'i 11 yıl sonra şampiyon yapan Conte, yıllık 12 milyon euro kazanıyor

Inter'de Conte depremi

La Gazzetta Dello Sport, İtalyan futbolunu sarsacak bir iddia ortaya attı!

Serie A'da 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Inter'in küçülme kararı aldığı ve teknik direktör Antonio Conte ile kısa süre içerisinde yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Yıllık 12 milyon euro kazanan Conte'nin dışında yüksek maaş alan futbolcuların da satılacağı belirtildi.

Juventus'un hegemonyasını yıkan Conte ile ilgili ortaya atılan bu iddia büyük yankı uyandırdı.

2019/2020'de takımın başına geçen İtalyan hoca, ilk sezonunda ligi 2. tamamlarken bu sezon şampiyonluğa ulaşmayı başardı. 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunan Conte ile ilgili verilecek karar merakla bekleniyor.

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