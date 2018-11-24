Inter'in yeni sportif direktörü Beppe Marotta'nın ilk transfer hamlesinin Paul Pogba olacağı iddia edildi. İtalya'da yayın yapan Tuttosport'ta yer alan habere göre; Inter, Paul Pogba için Manchester United'a bir miktar para ve Milan Skriniar ya da Ivan Perisic'i teklif edecek.

Haberde; Jose Mourinho'nun Skriniar ve Perisic ile özel olarak ilgilendiği ve bu teklife sıcak bakabileceği ifade edildi. Paul Pogba'nın geçtiğimiz günlerde 'Juventus benim evim' şeklinde yaptığı açıklamaya rağmen Inter'i kabul edip etmeyeceği ise merak konusu.

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