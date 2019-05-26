Inter, Serie A'nın son haftasında nefesleri kesen maçta Salih Uçan'ın da formasını giydiği Empoli'yi 2-1 yendi.



Inter'in golleri 51. dakikada Keita Balde ve 81. dakikada Radja Nainggolan'dan geldi.



Empoli'nin tek golünü ise 76. dakikada Hamed Junior Traore kaydetti.



Oyuna 71. dakikada dahil olan Salih Uçan 76. dakikadaki golün asistini yaptı.



Son dakikalarda net bir pozisyona giren ancak Handanovic'i aşamayan Salih büyük üzüntü yaşadı.



Bu sonucun ardından Inter puanın 69'a yükselterek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.



Empoli ise 38 puanda kaldı ve Serie B'ye düşen üçüncü takım oldu.



Bu sonuçların ardından Juventus, Napoli, Atalanta ve Inter Şampiyonlar Ligi'ne; Milan, Roma ve Torino UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.



Chievo, Frosinone ve Empoli ise Serie B'ye düştü.



