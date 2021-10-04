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İnternet çöktü mü? İnternette bir sorun mu var? WhatsApp, Instagram, Facebook neden çalışmıyor?

WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşayan vatandaşlar internet çöktü mü? Sorusuna yanıt arıyorlar. İlk zamanlarda sadece bir kitle iletişim aracı olarak kullanılan internet, alışverişte, eğitimde, hatta iş dünyasında bile vazgeçilemez bir noktaya geldi. İşte internet sorunu hakkında

İnternet çöktü mü? İnternette bir sorun mu var? WhatsApp, Instagram, Facebook neden çalışmıyor?

İnternet kullanımında sorun yaşayan vatandaşlar, internet neden yavaş, sorun mu var sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar;

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR?

Türkiye'de milyonlarca internet kullanıcısı, evdeki internetlerini kullanmada problem yaşıyor. Türkiye genelinde yaşanan bu problem, kullanıcıların internetlerini kullanmasını zorlaştırıyor. Konuya ilişkin internet sağlayıcılarından henüz bir açıklama gelmedi.

Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini aktarıyor. Yaşanan bu problemin 1-2 saat içinde düzelmesi bekleniyor.

Web sitelerinde gerçekleşen sorunlarına ilişkin anlık bilgiler sağlayan 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını bildirdi.

Facebook'tan küresel ölçekteki bu soruna ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil.

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