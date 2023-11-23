İnternetten ders veren öğretmen ve sanatçılara sosyal medya fenomeni gibi vergi kolaylığı gelecek Sosyal medya fenomenlerine sağlanan vergi kolaylığı internetten ders veren öğretmen ve diğer eğitmenler ile resim sergisi açmak gibi gelir getiren tüm iş dalları için getiriliyor. İki yıl önce yapılan düzenleme ile sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden tanıtım vs yaparak kazanç sağlayan sosyal medya fenomenlerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden iki koşul dışında istisna edilmişti. Bu iki koşul ise bankada özel hesap açma ve gelir vergisi üst dilimini (Bu yıl 1 milyon 900 bin) geçmemek. Bu vergi kolaylığı internetten ders veren öğretmen ve sanatçılar içinde getiriliyor.

Sosyal medya fenomenlerine 2021'de getirilen vergi kolaylığı internetten ders veren öğretmenler başta olmak üzere tüm mesleki faaliyetleri yapanlar (mal alım satımı, ticaret hariç) için de getiriliyor. İki yıl önce yapılan düzenleme ile internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin (sosyal medya fenomenleri) bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden iki koşul dışında istisna edilmişti. Artık vergi kolaylığından faydalanmak için sosyal medyayı kullanmak gerekmiyor. Tüm internet mecralarında ders vermek veya resim sergisi açmak gibi sanatsal veya mesleki faaliyetlerde de vergi kolaylığı olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı internetten ders veren öğretmen ve sanatçıların soruları üzerine harekete geçerek fenomenlere sağlanan avantajın bilgi veya sanatını internet üzerinden yaptığı etkinlik ile ihtiyacı olanlara ulaştıran tüm vatandaşlara sağlanması için harekete geçti. Yasa hazırlığı neredeyse tamamlandı.

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1.9 MİLYON LİRA KAZANCA KADAR VERGİ YÜZDE 15

Peki son günlerde kara para aklamak dahil bir çok suç ile gündemimize gelen sosyal medya fenomenlerine sağlanan vergi kolaylığı nedir? Sosyal medyada içerik üreten ve mobil uygulama geliştirenler için avantaj sağlayan basit bir vergileme usulü 26 Ekim 2021'de yürürlüğe giren 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da getirildi. Kanuna göre 2022 itibarıyla bu işleri yapanlar, Türkiye'de kurulu bir bankada özel bir hesap açıyor ve banka bu hesaba yapılan ödemelerden sadece yüzde 15 oranında stopaj kesintisi yapıyor. Ayrıca bu gelirler KDV'ye de tabi olmuyor.

İstisnanın da iki önemli koşulu var, birincisi bütün ödemelerin banka hesabına gelmesi, ikincisi ise yıllık kazanç tutarının gelir vergisi tarifesinin son diliminde (Bu yıl 1 milyon 900 bin TL) yer alan tutarı aşmaması. Bu iki koşuldan birinin sağlanmadığı halde istisnadan yararlanılamayacağını söylemek mümkün.

ÜST LİMİT AŞILIRSA VERGİ DİLİMLERİNE GİRİLİYOR

Fenomen kazanç 1 milyon 900 bini aştığında ise beyanname vererek gelir vergisi ödemek zorunda. Tutarın aşılmadığı durumda, kişiler bu gelirlerini beyan etmedikleri gibi, başka gelirleri için beyanname vermeleri durumunda da bu geliri beyannameye dahil etmiyorlar. Bu durumda yıl boyunca banka tarafından uygulanan yüzde 15’lik vergi, nihai vergi niteliği taşıyor. Peki eğer 1 milyon 900 bin lira aşılırsa? Tabii, böyle bir durumda 1.900.0001 TL gelir elde eden kişinin yıllık beyanname vererek tarifeye göre vergi ödemesi gerekiyor. Bu ise yaklaşık 336.400 TL’lik ilave vergi ödenmesine neden oluyor.