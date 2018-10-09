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iPhone’lardaki kritik sorun için iOS 12’ye güncelleme geldi

Apple’ın yaklaşık 3 hafta önce yayınladığı iOS 12 için yazılım güncellemesi çıktı. iOS 12.0.1 güncellemesiyle iPhone Xs’lerdeki şarj sorunu giderilecek.

09.10.2018 - 10:17 | Güncelleme:  

Apple’ın mobil işletim sistemi iOS’un son sürümü olan iOS 12’ye yazılım güncellemesi geldi.

Yaklaşık 100 MB boyutundaki iOS 12.0.1 güncellemesi, özellikle iPhone Xs ve iPhone Xs Max kullanıcılarının yaşadığı şarj sorununu gidermeye odaklanıyor.

iOS 12.0.1 güncellemesiyle gelen yenilikler arasında ilk sırada, iPhone Xs cihazlarının bir “lighting” kablosuna bağlandığında hemen şarj olmaması sorununun giderilmesi yer alıyor.

Yeni güncellemeyle ayrıca iPhone Xs’lerin Wi-Fi ağına 5 GHz yerine 2.4 GHz ile bağlanmasına neden olan problem de çözülecek.

Bunların yanısıra iPad klavyesinde bulunan ".?123" tuşu da iOS 12.0.1 yazılım güncellemesiyle eski konumuna getiriliyor.

iOS 12.0.1 güncellemesi iPhone veya iPad’lerde Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi yolu takip edilerek indirilebiliyor.

HANGİ YENİLİKLER GELİYOR?

Apple’ın iPhone, iPad ve iPod’lar için sunduğu iOS 12, 17 Eylül’de yayınlanmıştı. İlk 10 gününde iOS 12’ye geçenlerin oranı yüzde 20.7 seviyesinde gerçekleşmişti. 

iOS 12.0.1 yazılım güncellemesiyle gelen tüm yenilikler ise şöyle:



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