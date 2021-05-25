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HaberlerTeknolojiiOS 14.6 güncellemesi çıktı, işte gelen yenilikler - Haberler
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iPhone'lar için iOS 14.6 güncellemesi yayınlandı

Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS ve iPadOS’un yeni sürümlerini yayınladı. İşte iOS 14.6 ve iPadOS 14.6 güncellemeleri ile gelen yenilikler ve giderilen sorunlar...

iOS 14.6 güncellemesi çıktı, işte gelen yenilikler - Haberler
HABERTURK.COM

Apple’ın mobil işletim sistemi iOS’un yeni sürümü iOS 14.6 çıktı. Podcast’ler, AirTag ve erişilebilirlik ile ilgili yeni özellikleri barındıran iOS 14.6 güncellemesi ile iPhone’larda karşılaşılan 5 farklı sorun da gideriliyor.

Yaklaşık 864 MB boyutundaki iOS 14.5 güncellemesi ile iPhone’lara gelen yenilikler ve giderilen sorunların listesi şu şekilde:

Podcast’ler:

- Kanallar ve ayrı ayrı şovlar için abonelik desteği

AirTag ve Bul:

- Kayıp modunda AirTag ve Bul ağı aksesuarları için telefon numarası yerine e-posta adresi ekleme seçeneği

- AirTag, NFC özellikli bir aygıtla dokunulduğunda sahibinin telefon numarasını kısmen maskelenmiş olarak gösterir

Erişilebilirlik:

- Sesle Denetim kullanıcıları, yeniden başladıktan sonra iPhone’larının kilidini ilk kez açarken yalnızca seslerini kullanabilir.

iOS 14.6 güncellemesi, şu sorunların da düzeltilmesini içeriyor:

- Apple Watch’ta iPhone’u Kilitle kullanıldıktan sonra Apple Watch ile kilit açmanın çalışmaması

- Anımsatıcıların boş satır olarak görünmesi

- Arama engelleme genişletmelerinin Ayarlar’da görünmemesi

- Etkin arama sırasında kimi zaman Bluetooth aygıtlarının bağlantısının kesilmesi veya sesin farklı bir aygıta gönderilmesi

- iPhone’un başlangıç sırasında performans düşüklüğüyle karşılaşması

iPAD'LER İÇİN iPADOS 14.6 DA ÇIKTI

iOS 14.6 ile birlikte iPad’ler için iPadOS 14.6 güncellemesi de yayınlandı. Yakkaşık 512 MB boyutundaki iPadOS 14.6 ile gelen yenilikler ise şöyle:

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