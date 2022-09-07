Yeni sürümle gelen diğer bir yenilikte mesajlar uygulamasıyla ilgili. iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. Ayrıca iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de geliyor.



iOS 16 ile gizlilik için de bazı duyurular geldi. Yeni sürümde "Safety Check" isimli bir alt yapı geldi.