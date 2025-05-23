Yumaklı, sosyal medya hesabından, IPARD III Programı 3. Başvuru &Ccedil;ağrı İlanı na ilişkin paylaşım yaptı. Değerlendirmelerin tamamlandığını belirten Yumaklı, S&uuml;t, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta &uuml;retimi yapan işletmelerden değerlendirme s&uuml;reci tamamlanan ve uygun bulunan 329 proje, toplamda 3,6 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı ifadesini kullandı. Yumaklı, 329 girişimcinin hayallerine bir adım daha yaklaştığına, projeler tamamlandığında 6 milyar lira tutarındaki yatırımı &uuml;lke ekonomisine kazandırmış olacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla sağladığımız bu desteklerle &uuml;retimi artırıyor, istihdam sağlıyor, kırsal kalkınmayı destekliyor, AB standartlarında modern yatırımlar hayata ge&ccedil;iriyoruz. Hayvansal &uuml;retimimizin g&uuml;c&uuml;n&uuml; artıracak bu desteklerin &uuml;lkemize hayırlı olmasını diliyorum.