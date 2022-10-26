TARKAN İLE AYNI REKLAMDA OYNAMIŞTI

Ayrıca daha önce katıldığı bir programda, 10 yaşında Tarkan ile birlikte bir reklam filminde de rol aldığını anlatan genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın şöhret yolculuğu da bu tanıtım sayesinde başlamıştı.