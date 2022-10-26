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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in nikahından yeni fotoğraflar

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir, İtalya'da hayatlarını birleştirdi. Çift, sürpriz nikah törenlerinden yeni fotoğrafları takipçileriyl paylaşmayı ihmal etmedi

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  • İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in nikahından yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

    Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı (21) ile 'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla şöhreti yakalayan Ufuk Beydemir (30), dünyaevine girdi.
  • İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in nikahından yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

    ROMA'DA NİKAH

    Geçtiğimiz yıl nisan ayında birlikteliklerini ilan eden çift, mutlu ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Yazıcı ile Beydemir, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Tivoli bölgesinde hayatlarını birleştirdi.
  • İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in nikahından yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

    NİKAHTAN YENİ FOTOĞRAFLAR

    İkili, sürpriz bir şekilde gerçekleştirdikleri nikah törenlerinden yeni fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayınladı. İpek Filiz Yazıcı, eşi ile bu karesini kalp emojisi ile birlikte takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
  • İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in nikahından yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

    OYUNCULUĞA ÜÇ YAŞINDA BAŞLADI

    Öte yandan Yazıcı, geçtiğimiz aylarda bilinmeyenlerini anlatmıştı. Oyunculuğa üç yaşında bir reklamda oynayarak başladığını dile getiren İpek Filiz Yazıcı, "Sonra serüven küçük reklamlarla devam etti" ifadelerini kullanmıştı.
  • İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in nikahından yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

    "MİMAR OLMAYI ÇOK İSTERDİM"

    Samimi açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Oyuncu olmasaydım iç mimar olmayı çok isterdim" şeklinde konuşmuştu.
  • İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in nikahından yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

    TARKAN İLE AYNI REKLAMDA OYNAMIŞTI

    Ayrıca daha önce katıldığı bir programda, 10 yaşında Tarkan ile birlikte bir reklam filminde de rol aldığını anlatan genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın şöhret yolculuğu da bu tanıtım sayesinde başlamıştı.

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