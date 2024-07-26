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        Haberler Magazin İpek Filiz Yazıcı: Tatile tek gittiğim için bozuldu - Magazin haberleri

        İpek Filiz Yazıcı: Tatile tek gittiğim için bozuldu

        Şarkıcı Ufuk Beydemir ile evli olan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kısa bir süre önce tatile tek gittiği için eşinin kendisine bozulduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 08:20 Güncelleme: 26.07.2024 - 08:20
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 2022'de İtalya'da Ufuk Beydemir ile nikâh masasına oturan 23 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı, evliliği ve yaz tatili hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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        İpek Filiz Yazıcı; "Ben, gidip - geliyorum sürekli tatillere. Çeşme'ye gidip - geldim en son... Ufuk'un da konserleri devam ediyor. Gidip - geliyor ya da ben gidip - geliyorum. Buluşamama durumumuz oluyor ve buluştuğumuz zaman da özlem gideriyoruz. Ben, geçen gün tatile tek gittim, ona biraz bozuldu. 'Sen de tek git' diyorum ama gitmedi. Her şey çok güzel şu an" dedi.

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        'ÇOCUK' SORUSUNA YANIT

        İpek Filiz Yazıcı ayrıca, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna; "Yok anne olmayı yakın zamanda düşünmüyorum. Şimdilik böyle bir düşüncemiz yok" yanıtını verip güldü.

        #İpek Filiz Yazıcı
        #Ufuk Beydemir
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