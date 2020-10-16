iPhone 12 Türkiye fiyatı ne kadar? sorusu teknoloji meraklıları tarafından araştırılıyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görselde bir teknoloji mağazasının iPhone 12 Türkiye fiyatını yayınladığı görülüyor ve fahiş fiyatı gündem konusu oldu. Peki iPhone 12 Türkiye fiyatı belli mi? iPhone 12 Türkiye fiyatı ne kadar?

IPHONE 12 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Türkiye’deki teknoloji marketleri ve çevrimiçi satış kanallarında yerini almaya hazırlanan iPhone 12 PRO 128 GB için sosyal medyada yayınlanan görsel gündem oldu. Paylaşılan görsele göre iPhone 12 PRO 128 GB, 23 bin 600 liralık fiyatı ile ön satışa sunuldu. Fiyatı haricinde bir o kadar dikkat çeken bir diğer durum ise ön satışa çıkarılan iPhone 12 Pro’nun saatler içerisinde tamamının satın alınması oldu.

Bilindiği üzere iPhone'dan yüzde 10 TRT payı, yüzde 50 ÖTV, yüzde 18 KDV, yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor.

IPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Köşeli tasarımıyla dikkat çeken yeni iPhone’larda 5G desteği sunuluyor. A14 Bionic çip ile gelen iPhone 12 serisinin en küçük modeli olan iPhone 12 mini, 5.4 inçlik Super Retina XDR ekran bulunuyor.

iPhone 12 ise 6.1 inçlik Super Retina XDR ekran ile geliyor. Her iki modelde de 64 GB, 128 GB ve 256 GB’lik depolama seçenekleri bulunuyor.

12 MP’lik çift arka kameralı iPhone 12 mini ve iPhone 12 modelleri, Lightning konektörünün yanısıra 15 W’a kadar kablosuz şarjın desteklendiği manyetik Magsafe kablosuz şarj teknolojisini de barındırıyor.

3'LÜ ARKA KAMERA VE YENİ LİDAR

Etkinlikte sahneye çıkan Apple’ın asıl amiral gemisi ise iPhone 12 Pro modelleri oldu. Bu modellerden biri olan iPhone 12 Pro, 6.1 inçlik Super Retina XDR ekran ile, iPhone 12 Pro Max ise 6.7 inçlik Super Retina XDR ekran ile geliyor.

A14 Bionic çip barındıran her iki modelde de, ışığın nesnelerden yansıma hızını ölçerek içinde bulunduğunuz ortamın derinlik haritasını oluşturabilen yeni LiDAR tarayıcının yanısıra 3’lü arka kamera bulunuyor. Yüzde 47 daha büyük sensörlerin kullanıldığı iPhone 12 Pro modelleri, daha fazla detay yakalamak için ışıklı alanları, gölgeleri ve konturları otomatik olarak iyileştiriyor.

ARTIK KUTUDAN ŞARJ ADAPTÖRÜ VE KULAKLIK ÇIKMAYACAK!

Bu arada Apple, iPhone 12 serisiyle birlikte kutu içerisinden çıkan kulaklık ve şarj adaptörü uygulamasına da son veriyor. Yeni iPhone'ların alanlar, kutularını açtığında cihazla birlikte sadece Lightning kablosu ile karşılaşacaklar.