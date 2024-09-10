Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Apple dün gerçekleştirdiği “It’s Glowtime” etkinliğinde yeni iPhone 16 modelini tanıtırken modelin en öne çıkan özellikleri arasında kamerası yer aldı.

Yeni model, özellikle kamera özellikleri ve yan bölümünde bulunan özel kamera butonuyla dikkat çekiyor. İşte iPhone 16’nın öne çıkan kamera özellikleri ve yenilikleri...

Beklenen iPhone 16 tanıtıldı! Haberi Görüntüle

48 MP ANA KAMERA

iPhone 16, 48 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip. Bu yüksek çözünürlüklü kamera, f/1.6 diyafram açıklığı ile daha fazla ışık alarak düşük ışık koşullarında bile net ve parlak fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Apple, bu kameranın detayları ve renkleri daha iyi yakalayabilmesi için Photonic Engine ve Deep Fusion teknolojilerini de entegre etmiş durumda. Bu teknolojiler, her karede daha fazla ayrıntı ve zengin renkler sunarak fotoğraflarınızı çarpıcı hale getiriyor.

REKLAM 2 KAT TELEFOTO iPhone 16’nın ultra geniş kamerası, 120° görüş alanına sahip ve geniş açılı çekimlerde başarılı sonuçlar verdiği vurgulanıyor. Bu kamera, manzara fotoğrafları ve kalabalık grup çekimleri için ideal. Ayrıca, düşük ışık performansını artıran gece modu ile donatılmış. Yeni iPhone 16, 2 kat optik zoom özelliği ile uzaktaki nesneleri net bir şekilde yakalayabiliyor. Bu özellik, özellikle doğa fotoğrafçılığı ve spor etkinliklerinde büyük avantaj sağlıyor. Telefoto kamera, detayları kaybetmeden yakınlaştırma yapmanıza olanak tanıyor.

AKSİYON MODU Hareketli çekimlerde bile stabil ve net videolar çekmenizi sağlayan aksiyon modu, özellikle spor ve aksiyon çekimleri için ideal. Bu mod, titreşimleri ve hareketleri minimize ederek profesyonel kalitede videolar çekmenizi sağlıyor. ÖZEL KAMERA BUTONU iPhone 16’nın yan bölümünde bulunan özel kamera butonu, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde fotoğraf çekmelerine olanak tanıyor. Bu buton, kamera uygulamasını anında açarak anı kaçırmadan fotoğraf çekmeye olanak tanıyor. Bununla birlikte kameranın zoom özellikleri de buradan tek parmakla kontrol edilebiliyor. Ayrıca, bu butonun özelleştirilebilir olması, kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre ayarlamalar yapabilmesine imkan tanıyor.