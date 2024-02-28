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        Haberler Ekonomi Teknoloji iPhone iOS 18 güncellemesi ne zaman çıkacak? İOS 18 özellikleri ve yenilikleri neler, hangi telefonlara gelecek? - Teknoloji Haberleri

        iPhone iOS 18 güncellemesi ne zaman çıkacak? İOS 18 özellikleri ve yenilikleri neler?

        Apple, iOS 18'i düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtacak. Haziran ayında yapılması planlanan lansman, "iPhone iOS 18 güncellemesi ne zaman çıkacak? İOS 18 özellikleri ve yenilikleri neler, güncelleme hangi model telefonlara gelecek?" Sorularını gündeme getirdi. İşte iPhone iOS 18 güncellemesi ile gelecek yenilikler ve güncellemenin çıkış tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 20:27 Güncelleme: 28.02.2024 - 20:27
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        Apple, merakla beklenen İOS 18 güncellemesinin özelliklerini kullanıcıların beğenisine sunacağı tarihi duyurdu. Haziran ayında yıllık geliştiriciler konferansı WWDC’de tanıtılması beklenen iOS 18 güncellemesi ile yeni özellikler ve değişiklikler tanıtılacak. Peki, ""iPhone iOS 18 güncellemesi ne zaman çıkacak? İOS 18 özellikleri ve yenilikleri neler, güncelleme hangi model telefonlara gelecek?" İşte detaylar...

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        İOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

        iOS 17 güncellemesi Haziran ayında kullanıcılara sunulmuştu. iOS 18 güncellemesinin Eylül ayında uygulamaya geçeceği bekleniyor.

        Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        İOS 18 ÖZELLİKLERİ

        iOS 18'in getireceği özelliklerden bazıları şunlardır:

        Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Siri: Siri'nin daha akıllı hale gelmesi ve büyük dil modelleri teknolojisini içeren yeni bir AI sistemiyle avantaj sağlaması bekleniyor.

        Mesajlar Uygulamasında AI Entegrasyonu: Kullanıcıların soruları yanıtlamasına ve cümleleri otomatik tamamlamasına olanak tanıyacak.

        Apple Music'te Yeni AI Özellikleri: Otomatik olarak oluşturulan çalma listeleri gibi özelliklerin getirilmesi planlanıyor.

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        iWork Uygulamalarında AI Entegrasyonu: Keynote ve Pages gibi uygulamalarda AI destekli yazım ve sunum hazırlama özellikleri eklenebilir.

        Xcode'da AI Özellikleri: Geliştiricilerin yeni uygulamaları daha hızlı yazmalarını sağlayacak AI özellikleri eklenmesi bekleniyor​​.

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        İOS 18 GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

        iPhone 15

        iPhone 15 Plus

        iPhone 15 Pro

        iPhone 15 Pro Max

        iPhone 14

        iPhone 14 Plus

        iPhone 14 Pro

        iPhone 14 Pro Max

        iPhone 13

        iPhone 13 mini

        iPhone 13 Pro

        iPhone 13 Pro Max

        iPhone 12

        iPhone 12 mini

        iPhone 12 Pro

        iPhone 12 Pro Max

        iPhone 11

        iPhone 11 Pro

        iPhone 11 Pro Max

        iPhone XS

        iPhone XS Max

        iPhone XR

        iPhone SE (2. nesil)

        iPhone SE (3. nesil)

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        Ayrıca, iOS 18 ile birlikte RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) desteğinin de iPhone'lara geleceği duyuruldu. RCS, SMS ve MMS'in halefi olup, iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki metin mesajlarına iMessage tarzı özellikler getirecek. Okundu bilgileri, yazıyor göstergeleri ve yüksek kaliteli görüntüler ile videoların gönderilmesi gibi özellikler bu güncelleme ile kullanıcılara sunulacak​​​​.

        7

        iOS 18, aynı zamanda Apple'ın yıllardır üzerinde çalıştığı ve "şimdiye kadarki en iddialı ve çekici" güncelleme olarak tanımlanan, büyük yeni özellikler ve tasarım değişiklikleri içeren bir güncelleme olacağı öne sürülüyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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