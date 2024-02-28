Ayrıca, iOS 18 ile birlikte RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) desteğinin de iPhone'lara geleceği duyuruldu. RCS, SMS ve MMS'in halefi olup, iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki metin mesajlarına iMessage tarzı özellikler getirecek. Okundu bilgileri, yazıyor göstergeleri ve yüksek kaliteli görüntüler ile videoların gönderilmesi gibi özellikler bu güncelleme ile kullanıcılara sunulacak​​​​.