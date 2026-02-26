iPhone sahipleri hayrete düştü! Saat ikonunda yıllardır gizlenen o detayı ilk kez fark ettiler!

Saniye ibresinin sürekli ve akıcı hareket etmesi, ekranın her saniye onlarca kez yenilenmesi ve dolayısıyla işlemcinin ve piksellerin daha fazla enerji harcaması anlamına gelir. İbrenin sadece saniyede bir kez hareket etmesi sağlanarak, ekranın tazelenme ihtiyacı minimize ediliyor ve bu da doğrudan batarya ömrüne katkı sağlıyor.