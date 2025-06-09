iPhone sanıldığı kadar etkili kullanılmıyor olabilir: Mutlaka bilinmesi gereken 5 Siri özelliği!

Apple’ın dijital asistanı Siri, yıllardır iPhone’ların içinde. Ancak çoğu kullanıcı onu sadece alarm kurmak ya da hava durumu sormak için kullanıyor. Oysa Siri, günlük hayatı kolaylaştıracak birçok işlevi yerine getirebiliyor. Doğru komutlarla iPhone deneyimi tamamen değişebilir.