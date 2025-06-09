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        Haberler Bilgi Yaşam iPhone sanıldığı kadar etkili kullanılmıyor olabilir: Mutlaka bilinmesi gereken 5 Siri özelliği!

        iPhone sanıldığı kadar etkili kullanılmıyor olabilir: Mutlaka bilinmesi gereken 5 Siri özelliği!

        Siri'nin neler yapabildiğini tam olarak biliyor musunuz? Apple'ın dijital asistanı, yalnızca hava durumu sormaktan ibaret değil. Günlük hayatı kolaylaştıran birçok gizli yeteneği var ve bu yazımızda Siri'nin en etkili 5 özelliğini sizin için derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 08:30 Güncelleme: 09.06.2025 - 08:30
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        1

        Apple’ın dijital asistanı Siri, yıllardır iPhone’ların içinde. Ancak çoğu kullanıcı onu sadece alarm kurmak ya da hava durumu sormak için kullanıyor. Oysa Siri, günlük hayatı kolaylaştıracak birçok işlevi yerine getirebiliyor. Doğru komutlarla iPhone deneyimi tamamen değişebilir.

        2

        KISA YOLLARLA ZAMAN KAZANDIRAN KOMUTLAR

        Siri’ye özel kısa yollar oluşturulabilir, sık yapılan işler tek bir komutla halledilebilir. Örneğin “Eve dönüyorum” denildiğinde navigasyon, müzik ve mesaj gönderme işlemleri aynı anda gerçekleşebilir. Siri, alışkanlıkları tanır ve kişiye özel öneriler sunar.

        3

        MESAJ VE ARAMA İŞLEMLERİNDE ELLER SERBEST

        Siri, eller meşgulken mesaj atmaya ya da arama yapmaya olanak tanır. “Ayşe’ye mesaj gönder” ya da “Annemi ara” gibi komutlarla iletişim kurulabilir. Gelen mesajları da kullanıcıya okuyabilir ve sesli yanıtlamasını sağlayabilir.

        4

        TAKVİM, HATIRLATICI VE NOTLARLA ENTEGRE ÇALIŞIR

        “Yarın saat 9’da toplantım var, takvime ekle” denildiğinde Siri bunu otomatik olarak kaydeder. Hatırlatıcılar ve notlar oluşturabilir, kullanıcının planlamasını kolaylaştırır. Apple’ın yerleşik uygulamalarıyla senkronize çalışarak daha verimli bir kullanım sunar.

        5

        ÜÇÜNCÜ PARTİ UYGULAMALARLA DA UYUMLU

        Siri yalnızca Apple uygulamalarıyla değil, Spotify ve WhatsApp gibi popüler uygulamalarla da entegre çalışır. “Spotify’da Sezen Aksu çal” ya da “WhatsApp’tan sesli mesaj gönder” gibi komutlarla farklı uygulamalar yönetilebilir.

        6

        BİLGİYE HIZLI ULAŞIM VE BAĞLAM ALGILAMA

        Siri, internet aramasına gerek kalmadan soruları yanıtlar. “Boğaz Köprüsü kaç metre?” gibi sorulara saniyeler içinde yanıt verir. Ayrıca ekrandaki içeriği algılayarak bağlama uygun önerilerde de bulunabilir.

        7

        Siri, yalnızca sesli komutları yerine getiren bir araç değil; doğru kullanıldığında hayatı kolaylaştıran güçlü bir asistan. Mesajlaşma, günlük planlama, uygulama kontrolü ve bilgiye hızlı erişim gibi alanlarda kullanıcıya büyük zaman kazandırabilir.

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