Teknoloji devi Apple'ın Apple Peek Performance etkimliğinde tanıtılacak ürünlerden birinin de iPhone Se 3 olduğunu iddia ediliyordu. Apple'ın uygun fiyatlı telefonu iPhone Se 3'ün özellikleri ve fiyatı günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İlk defa 2016 yılında satışa sunulan iPhone Se modelinde 3. nesil ürünü olarakpiyasaya çıkacak telefonun fiyatı ve ne zaman çıkacağı da merak edilen diğer konuların arasında yer alıyor...