Apple'ın en son yayınladığı iOS 12 Beta sürümü, firmanın planlarını açık etmeye devam ediyor. İlk etapta kodlarında çift SIM kart kullanımına ilişkin satırlar olduğu tespit edilen iOS 12 Beta, içeriğinde bulunan ikonlarıyla yeni iPad Pro'nun tasarımını da açık etmişti. Şimdiyse iPhone X Plus'ın genel tasarımı yine bir ikon vasıtasıyla gün yüzüne çıktı.

iOS 12 Beta'nın içeriğinde mevcut iPhone X'dan daha geniş ekranlı bir tasarıma sahip yeni bir akıllı telefon ikonu olduğunu fark eden 9to5Mac ekibi, bu tasarımın iPhone X Plus olduğunu işaret ediyor. İddialara göre çentiğin boyutu ve açısı, iPhone X tasarımına çok benzer şekilde çizilmiş.

Apple, yeni iPhone'ları eylül ayında resmen tanıtacak. 5,8 inçlik bir iPhone X ile birlikte OLED ekranlı 6,5 inçlik bir model ve son olarak 6,1 inçlik LCD ekranlı bir iPhone'un tanıtılması bekleniyor.

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