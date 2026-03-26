iPhone’un gizli dünyası: Çoğu kullanıcının bilmediği 5 akıllı özellik

Teknoloji cebinizde ama tüm gücünü kullanıyor musunuz? iPhone’un az bilinen bu 5 özelliği, küçük dokunuşlarla büyük fark yaratıyor.

IPHONE’DA HERKESİN BİLMEDİĞİ 5 GİZLİ ÖZELLİK

iPhone gibi yaygın kullanılan bir cihazda bile pek çok kullanıcının farkında olmadığı işlevler bulunur. Günlük hayatta sıkça kullandığınız uygulamaların derinliklerine indiğinizde, aslında cihazınızın sunduğu çok daha fazla özellik olduğunu keşfedebilirsiniz. İşte iPhone’un az bilinen ama oldukça kullanışlı beş özelliği:

HESAP MAKİNESİNDE GİZLİ DÖNÜŞTÜRME ARACI

Hesap Makinesi uygulamasını çoğumuz basit işlemler için kullanıyoruz. Ancak bu uygulamanın içinde gizli bir dönüştürme aracı da bulunuyor. Bu özellik sayesinde ekstra bir uygulama indirmenize gerek kalmadan sıcaklık, ağırlık, mesafe ve para birimi gibi farklı ölçümler arasında dönüşüm yapabilirsiniz.

Kullanmak için Hesap Makinesi açıkken sağ üstteki simgeye dokunun ve “Dönüştür” seçeneğini seçin. Ardından ok işaretleri üzerinden dönüştürmek istediğiniz birimleri belirleyebilirsiniz. Özellikle döviz dönüşümlerinde veriler internetten güncel olarak alınır.

ÖLÇÜM UYGULAMASI İLE GERÇEK DÜNYAYI ÖLÇÜN

iPhone’unuz, kamera yardımıyla gerçek dünyadaki nesneleri ölçebilen bir araca dönüşebilir. Ölçüm uygulamasını açtıktan sonra ekrandaki “+” simgesi ile başlangıç noktasını belirleyin ve kamerayı yönlendirerek ölçmek istediğiniz alanı işaretleyin.

Uygulama, belirlediğiniz noktaları birleştirerek uzunluk veya alan hesaplaması yapar. Ayrıca yaptığınız ölçümleri kaydedebilir veya üzerine ölçüm eklenmiş fotoğraflar çekebilirsiniz.

SU TERAZİSİ OLARAK KULLANABİLME

iPhone’unuz aynı zamanda bir su terazisi görevi de görebilir. Özellikle bir tablo asarken ya da yüzeyin düzgünlüğünü kontrol ederken oldukça işe yarar.

Ölçüm uygulamasında yer alan “Seviye” özelliğini açarak cihazınızı yatay ya da dikey şekilde kullanabilirsiniz. iPhone tamamen düz olduğunda ekran yeşile döner. Ayrıca ekrana dokunarak sıfır noktası belirleyebilir ve açı değişimlerini ölçebilirsiniz.

PUSULA İLE YÖNÜNÜZÜ KAYBETMEYİN

iPhone’da yerleşik olarak bulunan pusula uygulaması, yön bulma konusunda oldukça pratik bir çözüm sunar. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışır ve bulunduğunuz yönü, koordinatlarınızı ve deniz seviyesinden yüksekliğinizi gösterir.

Ayrıca pusulaya dokunarak yön kilidi oluşturabilirsiniz. Rotanızdan saptığınızda ekran sizi uyarır, böylece doğru yönde kalmanız kolaylaşır.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİNİ TAKİP EDİN

Çevrenizdeki ses seviyesini ölçmek de iPhone ile mümkün. Ancak bu özelliğin tam kapasiteyle çalışabilmesi için Apple Watch kullanılması gerekir. Saatinizdeki Gürültü uygulamasını aktif hale getirdikten sonra verileri iPhone’daki Sağlık uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, kulaklıkla dinlediğiniz ses seviyesini de kontrol etmeniz mümkün. Kontrol Merkezi’ne “Kulaklık Seviyeleri” özelliğini ekleyerek anlık ses düzeyini izleyebilir ve işitme sağlığınızı koruyabilirsiniz.

iPhone’un sunduğu bu özellikler, cihazınızı sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkarıp çok yönlü bir yardımcıya dönüştürüyor. Günlük kullanımda fark edilmeyen bu detaylar, doğru kullanıldığında hayatınızı oldukça kolaylaştırabilir.

Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock