İptal olan vapur seferleri 17 Nisan: Bugün hangi Güney Marmara-Adalar seferleri iptal edildi?
Olumsuz hava şartları bugün deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve elverişsiz deniz koşulları nedeniyle bazı Güney Marmara–Adalar hattındaki seferlerin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi. Peki, 17 Nisan'da hangi vapur seferleri iptal edildi? İşte tüm ayrıntılar...
17 NİSAN İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ
Gestaş AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Güney Marmara Adalar hattında, Marmara'dan saat 16.00 ve 21.15, Avşa'dan saat 16.45, Balıklı'dan saat 17.45 ve 20.15, Ekinlik'ten 21.45 ile Erdek'ten saat 19.15 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca Avşa'dan 06.00, Marmara'dan 06.45, Balıklı'dan 07.45 ve Erdek'ten 11.00 seferlerinin ise yapılacağı kaydedildi.