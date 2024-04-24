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        Haberler Gündem Güvenlik Irak'ın kuzeyinde hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyinde hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadesi kullanıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 17:16 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:18
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        6 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Hakurk bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadesi kullanıldı.

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        #Irak
        #PKK
        #hava harekatı
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