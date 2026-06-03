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        Irak'ta kurulan komite çalışmalarına başladı

        Irak'ta Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan, silahın yalnızca devletin kontrolünde bulundurulmasını amaçlayan komitenin çalışmalarına başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 23:00 Güncelleme:
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        Irak'ta kurulan komite çalışmalarına başladı

        Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, devlet televizyonu el-Irakiyye’ye yaptığı açıklamada, Başbakan Ali Zeydi’nin talimatıyla kurulan komitenin görevine resmen başladığını söyledi.

        Numan, komitenin Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı’nın emri doğrultusunda ve tamamen Irak’ın ulusal kararıyla oluşturulduğunu belirtti.

        Komitenin kurulmasının, ülkenin dini mercilerinin çağrısına, hükümet programına ve hükümetin güvenlik politikalarına uygun olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Numan, Başbakan Zeydi’nin güvenlik söyleminin birleştirilmesi ve silahın devlet tekelinde toplanmasına yönelik yaklaşımının da bu süreçte belirleyici olduğunu kaydetti.

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        Komitenin, ilgili silahlı oluşumların devlet kurumlarına entegrasyonuna ilişkin mekanizmaları hazırlayacağını aktaran Numan, söz konusu yapıların elindeki silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenlik kurumlarına devredilmesine yönelik çalışmaların da yürütüleceğini söyledi.

        Öte yandan Numan, Haşdi Şabi ile kurumsal bağların yeniden düzenlenmesi sürecinin, bağlı birliklerin yeniden yapılandırılmasını ve mensuplarının haklarının korunmasını da kapsadığını ifade etti.

        Haşdi Şabi, Irak’ta 2014 yılında dini merci Ayetullah Ali Sistani’nin, terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadele çağrısının ardından kurulan resmi güvenlik ve askeri yapı olarak biliniyor.

        Söz konusu yapı, 2016 yılında çıkarılan yasa ile resmen Irak Silahlı Kuvvetleri bünyesine dahil edilmişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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