HABERTURK.COM

İranlı komutan Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesine İran’dan tepkiler artarak devam ediyor.

KIRMIZI RENKLİ KISAS BAYRAĞI ÇEKİLDİ

İran'da simgesel önemi olan bir hamle gerçekleştirildi ve 'bir suçluya ceza olarak, başkasına yaptığı kötülüğün aynısını verme' anlamına gelen kırmızı renkli kısas bayrağı caminin kubbesinin alemine çekildi.

İran’ın dini merkezi olan Kum şehrinde yer alan ve Şiiler için önemli mabetlerden biri olan Cemkeran Camii'nin kubbesinde bulunan aleme çekilen 'kırmızı' renkli 'kısas bayrağı' dünya basınında farklı yorumları beraberinde getirdi.

Öyle ki kimi yayınlar bu bayrağı savaş ilanı olarak yorumlarken kimileri ise bu bayrağın tarihte ilk kez asıldığını yazdı. Oysa işin aslı elbette böyle değil. Kırmızı bayrak 'intikam' ya da 'misillemeyi sembolize etmekte beraber tam adı 'kısas' bayrağı. Matemde asılan bu bayrak haksızlığa uğratılma karşısında verilen simgesel bir tepki.

Öte yandan bu bayrak ilk kez de asılmış değil. Her yıl Muharrem ayında Kerbela şehitlerini anma ve matemini tutma adına bu bayrak camilerin kubbelerine asılıyor.