Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran: Dünya ekonomisindeki durum ABD-İsrail'in dayattığı pervasız ve hukuksuz savaştan kaynaklanıyor

        İran: Dünya ekonomisindeki durum ABD-İsrail'in dayattığı pervasız ve hukuksuz savaştan kaynaklanıyor

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD-İsrail'in başlattığı savaşın ardından dünya ekonomisindeki olumsuz durumun "İran'ın suçu olmadığını" söyledi. ABD diplomasisiyle ilgili çok felaket bir deneyim yaşadıklarını vurgulayan Bekayi, "9 ay içinde ikinci kez saldırıya uğradık. Bu, diplomasiye ihanetti. Kimse ABD diplomasisine güvenemez" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran: Dünya ekonomisindeki durum İran'ın suçu değil
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD-İsrail'in ülkesine açtığı savaşın ardından dünya ekonomisinde meydana gelen olumsuz sonuçların "Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran ve bölgeye dayattığı pervasız ve hukuksuz savaştan kaynaklandığını" söyledi.

        Bekayi, Hindistan'ın India Today televizyonuna konuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile müzakere yürüttüklerine dair iddialarına ilişkin Bekayi, "ABD diplomasisiyle ilgili çok felaket bir deneyim yaşadığımızı söylemeliyim. Nükleer meseleyi çözmek için müzakereler yürütürken 9 ay içinde ikinci kez saldırıya uğradık. Bu, diplomasiye ihanetti. Bu bir kez değil, iki kez yaşandı. Bu yüzden kimse ABD diplomasisine güvenemez." dedi.

        ABD-İsrail'in başlattığı savaşın ardından dünya ekonomisindeki olumsuz durumun "İran'ın suçu olmadığını" söyleyen Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

        "Bölgemizde yaşananların dünya ekonomisini etkilediğini anlıyorum ancak bu bizim suçumuz değil. Siz petrol fiyatlarıyla, gıda fiyatlarıyla ilgileniyorsunuz fakat biz vatandaşlarımızın hayatıyla ilgileniyoruz. Dünya ekonomisi üzerindeki etki ve sonuçlar, doğrudan ABD ve İsrail'in İran'a ve tüm bölgeye dayattığı pervasız ve yasa dışı savaştan kaynaklanmaktadır."

