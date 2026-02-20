Canlı
        Haberler Dünya Ortadoğu İran'ın BM Temsilcisinden 'meşru müdafaa' uyarısı | Dış Haberler

        İran'ın BM Temsilcisinden 'meşru müdafaa' uyarısı

        İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, "Askeri saldırıya maruz kalması durumunda İran, Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanarak kararlı ve orantılı bir şekilde karşılık verecektir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 03:46 Güncelleme: 20.02.2026 - 03:46
        İran'ın BM Temsilcisinden 'meşru müdafaa' uyarısı
        İran'ın BM Daimi Temsilcisi İravani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Başkanlığına hitaben bir mektup yayımladı.

        Mektupta İravani, ABD'nin "güç kullanımına" yönündeki tehditlerinin sürdüğünü, bu durumun BM Antlaşması'nı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve bölgeyi yeni bir kriz ve istikrarsızlığa sürükleme riski taşıdığını ifade etti.

        İravani, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının "gerçek saldırı riskleri barındırdığını" belirterek, "Bunun sonuçları bölge için felaket olur ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturur." ifadelerini kullandı.

        AA'nın haberine göre; İran'ın BM ilkelerine ve diplomatik çözümlere bağlı olduğunu ifade eden İravani, ABD hükümetiyle ciddiyetle, iyi niyetle ve yapıcı bir şekilde nükleer müzakereler yaptıklarını belirtti.

        İravani, ABD'nin de bu görüşmelere ciddiyet ve samimiyetle yaklaşması, BM ilkelerine ve uluslararası hukuka saygı göstermesi halinde, kalıcı ve dengeli bir çözümün mümkün olacağını ifade etti.

        Bu kapsamda İravani, ABD'nin yasa dışı güç kullanma tehditlerine derhal son verilmesi, BM Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve gerilimi daha da tırmandırabilecek, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik açısından ağır sonuçlar doğurabilecek bir askeri çatışmaya yol açabilecek her türlü eylemden kaçınması için BM Güvenlik Konseyinin tüm üyeleri ile Genel Sekreter Guterres'e çağrıda bulundu.

        İravani, "Güvenlik Konseyi, güç kullanma tehditlerinin normalleştirilmesi ve meşrulaştırılmasına izin vermemelidir. Bu tür hukuka aykırı davranışlar ele alınmazsa, başka bir egemen üye devletin sırası yakında gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        İravani, "Askeri saldırıya maruz kalması durumunda İran, BM Antlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanarak kararlı ve orantılı bir şekilde karşılık verecektir." ifadelerini kullandı.

        Bu durumda, "bölgedeki düşmana ait tüm üslerin, tesislerin ve varlıkların meşru hedefler olacağını" belirten İravani, ABD'nin "öngörülemeyen ve kontrol edilemeyen sonuçlardan tam ve doğrudan sorumlu olacağını" kaydetti.

        #iran
        #haberler
        #Birleşmiş Milletler
        #ABD
