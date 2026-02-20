İran'ın BM Temsilcisinden 'meşru müdafaa' uyarısı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi İravani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Başkanlığına hitaben bir mektup yayımladı.

Mektupta İravani, ABD'nin "güç kullanımına" yönündeki tehditlerinin sürdüğünü, bu durumun BM Antlaşması'nı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve bölgeyi yeni bir kriz ve istikrarsızlığa sürükleme riski taşıdığını ifade etti.

İravani, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının "gerçek saldırı riskleri barındırdığını" belirterek, "Bunun sonuçları bölge için felaket olur ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturur." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; İran'ın BM ilkelerine ve diplomatik çözümlere bağlı olduğunu ifade eden İravani, ABD hükümetiyle ciddiyetle, iyi niyetle ve yapıcı bir şekilde nükleer müzakereler yaptıklarını belirtti.

İravani, ABD'nin de bu görüşmelere ciddiyet ve samimiyetle yaklaşması, BM ilkelerine ve uluslararası hukuka saygı göstermesi halinde, kalıcı ve dengeli bir çözümün mümkün olacağını ifade etti.