İran'ın İslamabad Büyükelçisi, İran heyetinin Pakistan'a gideceğine ilişkin paylaşımını sildi

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, İsrail'in diplomatik girişimleri sabote etmek için ABD ile varılan ateşkesi ihlal etmesine rağmen İran heyetinin ateşkesi görüşmek için bu gece Pakistan'a gideceğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımını sildi.

Mukaddem, sosyal medya platformundan yaptığı ve daha sonra kaldırdığı paylaşımında, İsrail’in, diplomatik girişimleri sabote etmek için ABD ile varılan ateşkesi ihlal ettiğini, bu nedenle İran kamuoyunda şüpheler oluştuğunu ifade eden Mukaddem, "Kamuoyunda şüpheler oluşsa da İran heyeti, Sayın Şahbaz Şerif’in daveti üzerine, İran tarafından önerilen 10 maddeye dayalı görüşmeler için bu gece İslamabad’a geliyor." bilgisine yer vermişti.

