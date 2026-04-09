        Haberler Dünya İran'ın İslamabad Büyükelçisi, İran heyetinin Pakistan'a gideceğine ilişkin paylaşımını sildi | Dış Haberler

        İran'ın İslamabad Büyükelçisi, İran heyetinin Pakistan'a gideceğine ilişkin paylaşımını sildi

        ABD-İran hattında sağlanan iki haftalık geçici ateşkesin ardından tarafların yarın Pakistan'da bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak İran'ın İslamabad Büyükelçisi, İran heyetinin ateşkesi görüşmek için bu gece Pakistan'a gideceğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımını sildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 10:30 Güncelleme:
        İran heyeti Pakistan'a gidecek mi?

        İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, İsrail'in diplomatik girişimleri sabote etmek için ABD ile varılan ateşkesi ihlal etmesine rağmen İran heyetinin ateşkesi görüşmek için bu gece Pakistan'a gideceğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımını sildi.

        Mukaddem, sosyal medya platformundan yaptığı ve daha sonra kaldırdığı paylaşımında, İsrail’in, diplomatik girişimleri sabote etmek için ABD ile varılan ateşkesi ihlal ettiğini, bu nedenle İran kamuoyunda şüpheler oluştuğunu ifade eden Mukaddem, "Kamuoyunda şüpheler oluşsa da İran heyeti, Sayın Şahbaz Şerif’in daveti üzerine, İran tarafından önerilen 10 maddeye dayalı görüşmeler için bu gece İslamabad’a geliyor." bilgisine yer vermişti.

        ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes

        ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

        Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti. “İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

        Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi. Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri: İsrail Konsolosluğu önünde çatışma, süre 03.00'da doluyor; Trump'tan yeni tehdit...

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... İSRAİL KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE ÇATIŞMAİstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde çatışma çıktı. 2 polis memuru yaralandı. Saldırganlardan 1'inin ölü 2'sinin de yaralı olarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi. İçişleri B...
