İran Meclis Başkanı Kalibaf: Dünya yeni bir düzenin eşiğinde

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından küresel siyasetteki dönüşümlere ve İran'ın bu süreçteki konumuna dair açıklamalarda bulundu. Paylaşımında dünyadaki siyasi eksenin değişimine vurgu yapan Kalibaf, “Dünya yeni bir düzenin eşiğinde duruyor” ifadelerini kullandı.

Sürecin ivme kazandığına dikkat çekerek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in sözlerine atıfta bulunan Kalibaf, "Xi'nin dediği gibi, 'Yüzyılda bir görülen dönüşüm dünya çapında hızlanıyor' ve ben de İran ulusunun 70 günlük direnişinin bu dönüşümü hızlandırdığını vurguluyorum. Gelecek Küresel Güney'indir" değerlendirmesinde bulundu.