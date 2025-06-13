İran'da yayın hayatını sürdüren Tehran Times, İsrail'in İran'a saldırısının ardından 10 soru ve 10 cevapla saldırının boyutlarının ne olduğunu ve İran'ın ne cavap vereceğini açıkladı.

Sorulara verilen cevaplara göre İran, İsrail saldırılarının ABD'nin desteğiyle yapıldığına kesin olarak emin.

Dünyanın bundan sonra ne olacağını beklediği çatışmada İran'ın penceresinden sorular ve yanıtlar şöyle:

1. Saldırılarda yerleşim yerleri ve sivil alanlar hedef alındı mı?

Evet. Raporlar ve görüntüler en azından Tahran'da birkaç apartman kompleksinin ve askeri olmayan binaların vurulduğunu doğruluyor.

2. Saldırılarda siviller öldü ya da yaralandı mı?

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Evet. Resmi kayıp sayıları henüz açıklanmamış olsa da onlarca sivil öldü ya da yaralandı. Kurbanlar arasında kadınlar ve çocuklar da bulunmaktadır.

3. Saldırıda hangi İranlı nükleer bilimciler öldürüldü?

Kaynaklara göre, aralarında Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyed Amirhossein Feqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi ve Fereydoun Abbasi'nin de bulunduğu en az altı nükleer bilimci öldürüldü.

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4. ABD İsrail'in saldırısından önceden haberdar mıydı?

Evet. Trump'ın kendi açıklamalarına göre ABD'nin haberi vardı.

5. ABD İsrail'in saldırısına karıştı mı ya da yardım etti mi?

ABD İsrail'le işbirliği yaptığını resmi olarak kabul etmese de, saldırıdan 24 saat önce İran yakınlarında faaliyet gösteren Amerikan yakıt ikmal tankerleri ve ABD-İsrail koordinasyonuna işaret eden gayri resmi raporlar gibi müdahil olduğuna dair işaretler var.

İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama Haberi Görüntüle 6. Saldırılarda hangi İranlı askeri liderler öldü? İran şu ana kadar Tümgeneral Muhammed Bagheri (İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı), Tümgeneral Hüseyin Selami (Devrim Muhafızları Komutanı) ve Tümgeneral Gholamali Raşid'in (Hatemü'l Enbiya Karargâhı Komutanı) şehit olduğunu doğruladı. REKLAM 7. İran İsrail'e misilleme yapacak mı? Tüm işaretler güçlü bir karşılık verileceğini gösteriyor. İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney uyardı: "Siyonist rejimi sert bir ceza beklemelidir. İran silahlı kuvvetlerinin güçlü eli, Allah'ın izniyle onların cezasız kalmasına izin vermeyecektir. Birçok komutanımız ve bilim adamımız bu saldırıda şehit oldu, ancak onların halefleri görevlerini sürdürecektir. Siyonist rejim bu suçu işleyerek kendi acı kaderini belirlemiştir ve bunun bedelini ödeyecektir." 8. Bu saldırı İran'ın ABD ile yürüttüğü nükleer müzakereleri nasıl etkileyecek? Saldırıdan kısa bir süre sonra Trump İran'ı müzakerelere geri dönmeye çağırdı. İran henüz bu konuda resmi bir yanıt vermedi, ancak saldırılar muhtemelen yaklaşan altıncı tur görüşmeleri rayından çıkaracak ve muhtemelen süresiz olarak erteleyecek. REKLAM 9. İsrail saldırıda hangi silahları kullandı? Raporlar İsrail'in öncelikle F-35 hayalet jetlerinden füzeler ateşlediğini gösteriyor. Hassas saldırılar için drone sürülerinin kullanılmış olabileceğine dair doğrulanmamış iddialar da var.