Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran şimdi ne yapacak? Tehran Times'ta 10 soru 10 cevap | Dış Haberler

        İran şimdi ne yapacak? Tehran Times'tan 10 soru 10 cevap

        İsrail'in İran'a saldırması, en üst düzey iki komutanı ve altı önde gelen nükleer bilimciyi öldürmesinin ardından tüm dünya İran'ın cevabının hangi ölçüde olacağını merak ediyor. Tehran Times gazetesi, İran'ın çatışmayı nasıl değerlendirdiği ve neler yapabileceğine dair 10 soru - 10 cevap haberi paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 10:51 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran şimdi ne yapacak?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İran'da yayın hayatını sürdüren Tehran Times, İsrail'in İran'a saldırısının ardından 10 soru ve 10 cevapla saldırının boyutlarının ne olduğunu ve İran'ın ne cavap vereceğini açıkladı.

        Sorulara verilen cevaplara göre İran, İsrail saldırılarının ABD'nin desteğiyle yapıldığına kesin olarak emin.

        Dünyanın bundan sonra ne olacağını beklediği çatışmada İran'ın penceresinden sorular ve yanıtlar şöyle:

        1. Saldırılarda yerleşim yerleri ve sivil alanlar hedef alındı mı?

        Evet. Raporlar ve görüntüler en azından Tahran'da birkaç apartman kompleksinin ve askeri olmayan binaların vurulduğunu doğruluyor.

        2. Saldırılarda siviller öldü ya da yaralandı mı?

        REKLAM

        Evet. Resmi kayıp sayıları henüz açıklanmamış olsa da onlarca sivil öldü ya da yaralandı. Kurbanlar arasında kadınlar ve çocuklar da bulunmaktadır.

        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar! Haberi Görüntüle

        3. Saldırıda hangi İranlı nükleer bilimciler öldürüldü?

        Kaynaklara göre, aralarında Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyed Amirhossein Feqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi ve Fereydoun Abbasi'nin de bulunduğu en az altı nükleer bilimci öldürüldü.

        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

        4. ABD İsrail'in saldırısından önceden haberdar mıydı?

        Evet. Trump'ın kendi açıklamalarına göre ABD'nin haberi vardı.

        5. ABD İsrail'in saldırısına karıştı mı ya da yardım etti mi?

        ABD İsrail'le işbirliği yaptığını resmi olarak kabul etmese de, saldırıdan 24 saat önce İran yakınlarında faaliyet gösteren Amerikan yakıt ikmal tankerleri ve ABD-İsrail koordinasyonuna işaret eden gayri resmi raporlar gibi müdahil olduğuna dair işaretler var.

        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama Haberi Görüntüle

        6. Saldırılarda hangi İranlı askeri liderler öldü?

        İran şu ana kadar Tümgeneral Muhammed Bagheri (İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı), Tümgeneral Hüseyin Selami (Devrim Muhafızları Komutanı) ve Tümgeneral Gholamali Raşid'in (Hatemü'l Enbiya Karargâhı Komutanı) şehit olduğunu doğruladı.

        REKLAM

        7. İran İsrail'e misilleme yapacak mı?

        Tüm işaretler güçlü bir karşılık verileceğini gösteriyor. İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney uyardı:

        "Siyonist rejimi sert bir ceza beklemelidir. İran silahlı kuvvetlerinin güçlü eli, Allah'ın izniyle onların cezasız kalmasına izin vermeyecektir. Birçok komutanımız ve bilim adamımız bu saldırıda şehit oldu, ancak onların halefleri görevlerini sürdürecektir. Siyonist rejim bu suçu işleyerek kendi acı kaderini belirlemiştir ve bunun bedelini ödeyecektir."

        8. Bu saldırı İran'ın ABD ile yürüttüğü nükleer müzakereleri nasıl etkileyecek?

        Saldırıdan kısa bir süre sonra Trump İran'ı müzakerelere geri dönmeye çağırdı. İran henüz bu konuda resmi bir yanıt vermedi, ancak saldırılar muhtemelen yaklaşan altıncı tur görüşmeleri rayından çıkaracak ve muhtemelen süresiz olarak erteleyecek.

        REKLAM

        9. İsrail saldırıda hangi silahları kullandı?

        Raporlar İsrail'in öncelikle F-35 hayalet jetlerinden füzeler ateşlediğini gösteriyor. Hassas saldırılar için drone sürülerinin kullanılmış olabileceğine dair doğrulanmamış iddialar da var.

        10. İran'ın hangi bölgeleri hedef alındı?

        Tahran, Tebriz, İsfahan, Hamedan, Ahvaz, Khorramabad, Kermanshah ve Qasr-e Shirin'in vurulduğu teyit edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Netanyahu'dan "İsraillilere sığınaklarda kalın" uyarısı
        Netanyahu'dan "İsraillilere sığınaklarda kalın" uyarısı
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Bernardo Silva heyecanı!
        Bernardo Silva heyecanı!
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        Komşuları kokudan rahatsız oldu... Cesedini buldular!
        Komşuları kokudan rahatsız oldu... Cesedini buldular!
        İTO'dan faiz açıklaması
        İTO'dan faiz açıklaması