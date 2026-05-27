        Haberler Dünya İran: Umman ile Hürmüz Boğazı'nda yeni mekanizma konusunu görüşüyoruz | Dış Haberler

        İran: Umman ile Hürmüz Boğazı'nda yeni mekanizma konusunu görüşüyoruz

        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakıri, ülkesinin Umman ile Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine ilişkin yeni bir mekanizma üzerinde görüşmeler yürüttüğünü, ABD ile devam eden dolaylı müzakerelerde ise uranyum rezervleri konusunun gündemde olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 12:56 Güncelleme:
        İran'dan Hürmüz açıklaması

        İran'ın yarı resmi Tesnim haber ajansına göre, Moskova'da düzenlenen 14. Uluslararası Üst Düzey Güvenlik Yetkilileri Konferansı'na katılan Bakıri, basına açıklamalarda bulundu.

        ABD ile Hürmüz Boğazı konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını belirten Bakıri, "Komşu kıyı ülkeleri olan İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yeni bir mekanizma belirlemek üzere müzakere ediyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş koşulları ve düzenlemeleri, İran'a karşı savaş başlamadan önceki döneme kıyasla farklı olacak." dedi.

        ABD ile dolaylı görüşmelerin devam ettiğini ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervlerinin geleceği konusunun müzakerelerin gündeminde olmadığını söyleyen Bakıri, "Tüm konularda bir anlaşmaya varana kadar, hiçbir konuda anlaşmaya varmadığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        İstanbul'da kaçak kurbanlık taşıyan sürücülere 626 bin 189 lira ceza kesildi. (AA)

