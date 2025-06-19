İran ve İsrail çatışmalarında 7. gün: Piyasalar nasıl tepki veriyor?

Fed'in beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bırakması ve Orta Doğu'daki gelişmelerin nasıl şekilleneceğine dair artan belirsizlik yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bırakması sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, Trump'ın tarifelerinin tüketici fiyatları üzerindeki etkisinin henüz tam olarak görülmediğini belirtti. Powell İran-İsrail çatışmasıyla ilgili olarak ise "Genelde Ortadoğu'da karışıklık olduğu zaman enerji fiyatlarında bir sıçrama görülür. Ama fiyatlar daha sonra iner. Böyle şeylerin genelde enflasyon üzerinde kalıcı bir etkisi olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

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PETROL FİYATLARINDA GERİLEME

Bu veriler ışığında dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 99 seviyesinde dengelendi. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 39,5220'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,5570'ten işlem görüyor. Brent petrol, piyasaların ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’yi İsrail ile İran arasındaki çatışmaya sürükleyip sürüklemeyeceğine odaklanmasıyla, dalgalı bir işlem haftasının ardından varil başına 76 dolara doğru geriledi. Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Orta Doğu'da artan gerginliğin ardından küresel petrol piyasasında arz açığı yaşanmadığını söyledi.