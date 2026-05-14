Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İranlı bakan Arakçi: İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümü yok | Dış Haberler

        İranlı bakan Arakçi: İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümü yok

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, hiçbir baskıya veya tehdide boyun eğmeyeceklerini belirterek, "İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümünün olmadığını" söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 10:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran: İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümü yok

        Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki konuşmasında bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ülkesinin BRICS ile ilişkilerine ilişkin açıklama yaptı.

        Arakçi, özgürlüklerini ve topraklarını savunmak için sahip oldukları tüm imkanlarla savaşmaya hazır oldukları gibi diplomasiyi de takip etmeye ve savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

        "Baskıya boyun eğmeyiz"

        Hiçbir baskıya veya tehdide boyun eğmediklerini ancak saygı dilini karşılıksız bırakmadıklarını söyleyen Arakçi, "Tekrar tekrar belirttiğim gibi, İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümü olamaz" dedi.

        REKLAM

        Arakçi, barışsever İran halkının savaş peşinde olmadığını ancak silahlı kuvvetlerin "yabancı saldırganlara karşı yıkıcı bir intikam almaya her daim hazır olduğunu" söyledi.

        ABD ve İsrail’in saldırıları karşısında saldırgan değil mağdur konumunda olduklarını savunan Arakçi, farklı ülkelerin de aynı baskının varyasyonları ile karşılaştığını belirtti.

        Arakçi, bu tür baskıların tarihin çöplüğüne gönderilmesi için birlikte harekete geçmenin zamanının geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Uluslararası hukukun ihlali ve açık denizlerdeki devlet korsanlığı gibi suçlar ve Batı'nın bunlara karşı gösterdiği sessizlik, ancak cezasızlık durumu varsa gerçekleşebilir. Bu yanlış durum hepimiz tarafından ortadan kaldırılmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

        BRICS'e çağrı

        BRICS üye ülkeleri ile uluslararası topluma çağrıda bulunan Arakçi şöyle devam etti:

        "İran, BRICS üye ülkelerini ve uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerini, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yasadışı saldırganlığı da dahil olmak üzere uluslararası hukukun ihlallerini açıkça kınamaya, uluslararası kurumların siyasallaştırılmasını önlemeye ve savaş kışkırtıcılığını durdurmak ve BM Şartı'nı ihlal edenlerin cezasızlığına son vermek için somut adımlar atmaya çağırıyor."

        İran Dışişleri Bakanı, gücün haklılık getirmediği bir düzene ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "BRICS'in daha adil, dengeli ve insancıl bir küresel düzenin şekillenmesinde temel direklerden biri olabileceğine ve olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 12 Mayıs 2026 (Suriye'de Kalıcı Barış Sağlanacak Mı?)

        Burcu Köksal AK Parti'ye geçti. Özgür Özel'den Burcu Köksal'a tepki. Özkan Yalım yeniden ifade verdi. Bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs'ta. Dışişleri Bakan Hakan Fidan Doha'da konuştu. ABD Başkanı Trump: "İran ile ateşkes çok zayıf." Mavi Vatan için yeni yasa tasarısı. Kurban Bayramı yaklaştı, pazar a...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılın ikinci Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Yılın ikinci Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Huzurevindeki ölüme 6 taksitle para cezası
        Huzurevindeki ölüme 6 taksitle para cezası
        Kırmızı halıda rol çaldı
        Kırmızı halıda rol çaldı
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?