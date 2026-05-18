        Haberler Dünya "İranlılar yakında neler olacağını biliyor" | Dış Haberler

        "İranlılar yakında neler olacağını biliyor"

        ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'a (NYT) verdiği röportajda "İranlılar yakında neler olacağını biliyor." ifadesini kullandı.

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 21:52 Güncelleme:
        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili herhangi bir taviz vermeye açık olmadığını ifade ederek, Tahran'ın son gönderdiği öneriyi yetersiz bulduklarını bildirdi.

        New York Post gazetesine telefonla röportaj veren ABD Başkanı Trump, İran'la süren gerilimin çözümüne yönelik olumsuz bir tablo çizdi.

        Tahran'ın dün kendilerine ilettiği güncellenmiş öneriyi yetersiz bulduklarını anlatan Trump, İran'a yönelik kırmızı çizgilerin aynen geçerli olduğunu vurguladı.

        ABD Başkanı, İran'ın uranyum zenginleştirme programını 20 yıl askıya almasını kabul ettiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Şu anda hiçbir şeye açık değilim." diyerek herhangi bir taviz vermeye sıcak bakmadığını belirtti.

        Trump, "İranlılar yakında neler olacağını biliyor." diyerek olası bir saldırı sürecine geri dönme ihtimaline açık kapı bıraktı.

        Trump, ulusal güvenlik ekibini salı günü yeniden topluyor

        Öte yandan Axios haber platformunun üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın yarın Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibini yeniden toplayacağı belirtildi.

        Haberde Trump'ın, İran'dan dün gelen son öneriyi "yetersiz" bulduğunu dile getirdiği ve tüm seçenekleri ulusal güvenlik ekibiyle bir kez daha değerlendirmek istediği kaydedildi.

        Trump, 17 Mayıs'ta Axios'a verdiği röportajda, İran'ın zamanının azaldığını vurgulayarak, saldırılara yeniden başlaması halinde bu ülkeyi "öncekinden daha sert şekilde" vuracaklarını ifade etmişti.

        *Fotoğraf: Alex Brandon (AP aracılığıyla), temsilidir

