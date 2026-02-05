Habertürk
Habertürk
        Haberler Özel Röportajlar Nişanlanan İrem Derici: Çok mutluyuz - Magazin haberleri

        İrem Derici: Çok mutluyuz

        3 Şubat'ta Melih Kunukçu ile nişanlanan İrem Derici; "Çok mutluyuz. Hiç ünlü arkadaşlarımı çağırmadım. Nişanımız, aile arasında oldu" dedi

        Giriş: 05.02.2026 - 09:39 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:39
        "Çok mutluyuz"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İrem Derici ile Melih Kunukçu katıldıkları yaş günü partisinde mutluluklarını gözler önüne serdi.

        3 Şubat'ta nişanlanan çiftten İrem Derici; "Nişan töreninde çok dans ettik, eğlendik, yedik içtik; sabah serum yedim. Hiç ünlü arkadaşlarımı çağırmadım. Aile arasında yaptık" dedi.

        Düğün tarihi sorulan Melih Kunukçu; "Hiçbir plan yok kafamızda. Bir anda ‘evleniyoruz’ dedik. Olursa bu sene olur ama yeni eve yerleşemedik. Önceki ev sahipleri evi kötü kullanmış; her köşesini zevkimize göre yaptıracağız. Sonuçta 60 yıllık villalar, yuvamız olacak o ev” diye konuştu.

        İrem Derici, düğününe kırgın olduğu isimleri davet edip etmeyeceği sorusuna; "Kime kırgınım ki? Demet Akalın ile kırgındık, barıştık. Dün çok güzel bir mesaj atmış ‘Gözlerinizin içi gülüyor, çok mutlu olun inşallah’ diye. İlk mesaj benden gitti barışmak için. Ölümlü dünya… Baktım babamla bir reklam filmi çekiyorlar, benim haberim yok. Millet bana sosyal medyadan fotoğraf yolluyor, orada görünce ‘Ne gerek var’ dedim ve barıştık” yanıtını verdi.

        "ONU ÇOK SEVİYORUM"

        Şarkıcı Hande Ünsal da aynı yaş günü partisine katılanlar arasındaydı. Yeni yaşını kutlayan Özgür Aras’ın kendisi için çok değerli bir isim olduğunu belirten Ünsal; "Özgür Aras, hem benim için hem de müzik sektörü için çok önemli. Yeni yaşı çok sağlıklı geçsin, uzun ömürlü olsun. Onu çok seviyorum" dedi.

        Tarkan konserleri hakkında da konuşan Hande Ünsal; "Tarkan konserleri diğer sanatçıları da etkiliyor. O çok büyük bir isim, bizim Megastarımız" ifadelerini kullandı. Ünsal, Demet Akalın ile yaşanan küslük hakkında ise "Ben de aramadım, o da beni aramadı. Biraz alınganız diyebiliriz bir küs bir barışık. Çok detay vermek istemiyorum" şeklinde konuştu.

