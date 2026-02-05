Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İrem Derici ile Melih Kunukçu katıldıkları yaş günü partisinde mutluluklarını gözler önüne serdi.

3 Şubat'ta nişanlanan çiftten İrem Derici; "Nişan töreninde çok dans ettik, eğlendik, yedik içtik; sabah serum yedim. Hiç ünlü arkadaşlarımı çağırmadım. Aile arasında yaptık" dedi.

Düğün tarihi sorulan Melih Kunukçu; "Hiçbir plan yok kafamızda. Bir anda ‘evleniyoruz’ dedik. Olursa bu sene olur ama yeni eve yerleşemedik. Önceki ev sahipleri evi kötü kullanmış; her köşesini zevkimize göre yaptıracağız. Sonuçta 60 yıllık villalar, yuvamız olacak o ev” diye konuştu.

İrem Derici, düğününe kırgın olduğu isimleri davet edip etmeyeceği sorusuna; "Kime kırgınım ki? Demet Akalın ile kırgındık, barıştık. Dün çok güzel bir mesaj atmış ‘Gözlerinizin içi gülüyor, çok mutlu olun inşallah’ diye. İlk mesaj benden gitti barışmak için. Ölümlü dünya… Baktım babamla bir reklam filmi çekiyorlar, benim haberim yok. Millet bana sosyal medyadan fotoğraf yolluyor, orada görünce ‘Ne gerek var’ dedim ve barıştık” yanıtını verdi.