İrem Derici, hastalığı atlattıktan sonra şunlar söylemişti: Anoreksiyanın 50 belirtisinin 49'u bende vardı ama yine de reddediyordum. Su şişesi bile açamıyordum. Bütün kaslarım erimişti. 100 gram alınca kıyameti kopartıyordum. 1 kilo daha diye diye 42 kiloya düştüm. O dönem yaptığım en büyük hata, ailemi dinlememek oldu. Yoğun bakıma düşene kadar tedavi olmadım. Psikolojik tedavi görmeyi reddettiğim için bu hallere düştüm. Çok korkunç günler geçirdim. Beden düzeldi tamam ama kafa o kadar bozuldu ki... Bütün konserler tek tek iptal oldu.