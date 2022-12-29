İrem Helvacıoğlu: Artık beklentimi söylemek istemiyorum

"KAZASIZ BELASIZ BU YILI DA DEVİRDİK"



Oyuncu, "2022 yılı sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "Ben hala koronavirüsün etkisinden çıkamıyorum, kaç yıl geçti. Ne oldu, koronavirüs yeni mi bitti, o ne zaman bitmişti, biz ne zaman rahata ermiştik onu düşündüm bir an... Bence güzel geçti. Kazasız belasız bu yılı da devirdik" şeklinde cevap verdi.