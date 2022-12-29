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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İrem Helvacıoğlu: Artık beklentimi söylemek istemiyorum

İrem Helvacıoğlu, gazetecilerin, "Yeni yılda neler bekliyorsunuz?" sorusunu yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "O kadar beklenti var ki... Her sene beklentiyle giriyorum. Artık beklentimi söylemek istemiyorum" dedi

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  • İrem Helvacıoğlu: Artık beklentimi söylemek istemiyorum - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İrem Helvacıoğlu, Bebek'teydi. Helvacıoğlu, kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. İrem Helvacıoğlu, "Menajerimle birlikte setten çıktım. Hala bir enerjim var, onu değerlendiriyorum" dedi.
  • İrem Helvacıoğlu: Artık beklentimi söylemek istemiyorum - Magazin haberleri

    "HER YIL OLDUĞU GİBİ YİNE EVDEYİZ"

    Basın mensuplarının, "Dizi dışında neler yapıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Helvacıoğlu, "Çok bir şey yapamıyorum. Çok vaktim yok. Ailemle birlikte vakit geçirmeye çalışıyorum. Onlar da yeni geldiler yanıma. Yılbaşını hep beraber geçireceğiz. Her yıl olduğu gibi yine evdeyiz" ifadelerini kullandı.
  • İrem Helvacıoğlu: Artık beklentimi söylemek istemiyorum - Magazin haberleri

    "KAZASIZ BELASIZ BU YILI DA DEVİRDİK"

    Oyuncu, "2022 yılı sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "Ben hala koronavirüsün etkisinden çıkamıyorum, kaç yıl geçti. Ne oldu, koronavirüs yeni mi bitti, o ne zaman bitmişti, biz ne zaman rahata ermiştik onu düşündüm bir an... Bence güzel geçti. Kazasız belasız bu yılı da devirdik" şeklinde cevap verdi.
  • İrem Helvacıoğlu: Artık beklentimi söylemek istemiyorum - Magazin haberleri

    "ARTIK BEKLENTİMİ SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

    İrem Helvacıoğlu, gazetecilerin, "Yeni yılda neler bekliyorsunuz?" sorusunu ise, "O kadar beklenti var ki... Her sene beklentiyle giriyorum. Artık beklentimi söylemek istemiyorum" yanıtladı.

    Helvacıoğlu, ardından gülerek, "Şu grip ve öksürüğün geçmesini istiyorum" diyerek, oradan uzaklaştı.
  • İrem Helvacıoğlu: Artık beklentimi söylemek istemiyorum - Magazin haberleri

    "BEN DE FİZİKSEL ŞİDDET GÖRDÜM"

    Öte yandan daha önce "şiddet" konusuna değinen İrem Helvacıoğlu, "Bu gerçekliğin, bu şiddetin hala yaşanabiliyor olmasını bilmek çok korkunç ve sinir bozucu bir duygu. Ben de kendi hayatımda fiziksel şiddete maruz kaldım. Özellikle psikolojik şiddet görüyorum ve bunu sonradan fark ediyorum. Hayatımda bu tarz şiddeti bana uygulayanlara yer vermiyorum" şeklinde konuşmuştu.

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