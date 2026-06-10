İrem Helvacıoğlu'ndan kızı Sora'ya: Beni tamamlayan en güzel parçam

CHP'yi iki ayrı gruba bölen liderlik krizini kim, nasıl başlattı? Karşılıklı ağır suçlamaların gölgesinde CHP'de uzlaşı ve anlaşma mümkün mü? Özgür Özel, Kılıçdaroğlu destekçilerinin baskısına karşı ayrı bir parti yolunu seçer mi? HT 360'ta Dilek Gül sordu; Gazeteci Oral Çalışlar ve Hukukçu Prof. Dr... Daha Fazla Göster

CHP'yi iki ayrı gruba bölen liderlik krizini kim, nasıl başlattı? Karşılıklı ağır suçlamaların gölgesinde CHP'de uzlaşı ve anlaşma mümkün mü? Özgür Özel, Kılıçdaroğlu destekçilerinin baskısına karşı ayrı bir parti yolunu seçer mi? HT 360'ta Dilek Gül sordu; Gazeteci Oral Çalışlar ve Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran değerlendirdi. Daha Az Göster