İrem Helvacıoğlu'ndan kızı Sora'ya: Beni tamamlayan en güzel parçam
Geçtiğimiz yıl kızı Sora'yı kucağına alan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından anne-kız fotoğrafını yayımladı. Helvacıoğlu, paylaşımın altına "Beni tamamlayan en güzel parçam" notunu düştü
Giriş: 10 Haziran 2026 - 16:16 Güncelleme:
Geçtiğimiz yıl kızları Sora'yı kucaklarına alan İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, 1,5 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Helvacıoğlu'nun, nafaka veya tazminat talep etmeme şartıyla, kızına kendi soyadını vermek üzere Kaspar ile anlaşmaya vardığı öğrenilmişti.
Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından kızı Sora'yla fotoğrafını paylaştı, gönderinin altına "Beni tamamlayan en güzel parçam" notunu ekledi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ