Medipol Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'nin babası Hacı Bektaş Kahveci, Beyaz TV'ye oğlunun transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Hacı Bektaş Kahveci'nin açıklamaları...

"Bize nereye transfer olacağını söylemiyorlar. İrfan Can ile Galatasaray ilgileniyor. İrfan istiyor orayı. Ağabey istiyor orayı. Başakşehir'den artık gitmek istiyor. Daha önce yurt dışı istiyorduk. Sevilla ilgilendi ama beğenmedi. O da olmadı. Şansları yaver gitmedi"

"FENERBAHÇELİYDİ AMA DAYILARI GALATASARAYLI YAPTI"

"İrfan Can Kahveci, Fenerbahçeliydi ama dayıları Galatasaraylı yaptı"

14 MİLYON EURO YORUMU

"Göksel Gümüşdağ 14 milyon euro istiyormuş diye duydum. Ne derece doğru bilemiyorum. Bu paralar bizi şaşırtmıyor. Kulübün bu parayı istemesi normal, onlar da İrfan'ı alırken para verdi"

"Rahmetli İlhan Cavcav, Fenerbahçe'den 6 milyon euro istedi. Başakşehir'e 1 Milyon 750 bin euroya sattı. Anlayamadık nasıl oldu, nasıl anlaştılar"