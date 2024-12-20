İş Bankası Alipay'den 'POS' iş birliği

İş Bankası, Alipay ile olan iş birliğinin kapsamını genişletti. Banka, böylelikle 10'dan fazla ülkede 2 milyar kullanıcının sahip olduğu Alipay+ (AlipayPlus) cüzdan uygulamasını da POS’larında kabul etmeye başladı.

Böylece İş Bankası üye işyerleri, Alipay ödeme yöntemine ek olarak, Güney Kore’den Naver Pay ve Toss Pay, Malezya’dan Touch’n Go ve MyPB, Tayland’tan TrueMoney, Moğolistan’dan HiPay, Filipinler’den GCash, Singapur’dan OCBC Digital ve Changi Pay ve İtalya’dan Tinaba gibi cüzdan uygulamalarıyla da ödeme alabilecek.

Türkiye İş Bankası, Alipay cüzdan uygulamasını 2016’da sanal POS’larında, 2019’da fiziki POS’larında kullanıma sunmuştu. REKLAM 'TURİZM GELİRLERİNİN ARTMASINA KATKI SUNUYOR' İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, iş birliğine ilişkin açıklamasında, sadece finansal ihtiyaçları karşılayan bir banka olmanın ötesine geçip, müşterilerin günlük hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürün ve hizmetlerin yanı sıra ödeme yapma ve ödeme alma çözümlerini çeşitlendirdiklerini belirterek, "Gelişen teknolojiler ve değişen tüketici davranışları doğrultusunda odağımızı yaşam döngüsüne uygun, yenilikçi ve dijital çözümlere yönelttik. Alipay ödeme yöntemini, Alipay+ cüzdanı kapsayacak şekilde genişletmenin ve bu hizmeti ülkemizin geneline yaygın, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 500 binin üzerindeki üye işyerimizin fiziki POS’larında sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası ziyaretçilerin ülkelerindeki ödeme yöntemlerini ülkemizde de kullanabilmesini sağlayarak turizm gelirlerinin artmasına katkı sunuyor ve ülkemiz ekonomisine değer katıyoruz" dedi.