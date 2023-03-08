Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş Bankası emekli promosyon ücretleri güncellendi! 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak?

İş Bankası EYT emekli banka promosyon ücretleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren EYT düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı verildi. Bankalar EYT'li müşterileri kazanmak için emekli promosyon ödemelerini güncelledi. İşte, 2023 İş Bankası EYT emekli promosyon ödeme ücretleri hakkında merak edilenler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İŞ BANKASI EYT EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ 2023 | Türkiye İş Bankası ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? EYT'liler ne kadar emekli promosyonu alacak?

    Türkiye İş Bankası EYT emekli banka promosyon ücretleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren EYT düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı verilirken gözler İş Bankası emekli promosyon ödemelerine çevrildi. Bankalar EYT'li müşterileri kazanmak için emekli promosyon ödemelerini güncelledi. İşte, 2023 İş Bankası EYT emekli promosyon ödeme ücretleri hakkında merak edilenler...
  • İŞ BANKASI EYT EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ 2023 | Türkiye İş Bankası ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? EYT'liler ne kadar emekli promosyonu alacak?

    EYT'LİLER BANKA PROMOSYONU ALABİLECEK Mİ?

    Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.
  • İŞ BANKASI EYT EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ 2023 | Türkiye İş Bankası ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? EYT'liler ne kadar emekli promosyonu alacak?

    TÜRKİYE İŞ BANKASI NE KADAR EYT EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

    Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak aşağıda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

    Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

    3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

    7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

    10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL banka promosyonu alabilecek.
  • İŞ BANKASI EYT EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ 2023 | Türkiye İş Bankası ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? EYT'liler ne kadar emekli promosyonu alacak?

    İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Şubeye gitmeden İşCep, İnternet Şubesi aracılığı ile kolayca; ya da dilerseniz İş Bankası şubelerine uğrayarak emekli maaşınızı İş Bankası'na taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaşınızı farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alıyorsanız ve maaşınızda hiçbir bloke bulunmuyorsa, maaş taşıma ve promosyon başvurusu işlemleriniz için şubelere başvurmanıza gerek bulunmamaktadır.
  • İŞ BANKASI EYT EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ 2023 | Türkiye İş Bankası ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? EYT'liler ne kadar emekli promosyonu alacak?

    *Banka promosyon ödemeleri 8 Mart 2023 verilerini içermektedir. EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla promosyon ödemelerinde artış ihtimali oluştu. Detaylı bilgileri bankaların kendi resmi sitelerinden takip edebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.