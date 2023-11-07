İş Bankası'ndan 9 ayda 52 milyar TL net kâr Türkiye İş Bankası, Eylül 2023 itibarıyla aktif büyüklüğünü yılsonuna göre %47,6 artırarak 2,1 trilyon TL'ye yükseltti. Banka yılın ilk 9 ayında 52 milyar TL net kâr elde etti

Türkiye İş Bankası 3. çeyrek malki sonuçlarını açıkladı. Buna göre banka, Eylül 2023 itibarıyla aktif büyüklüğünü yılsonuna göre %47,6 artırarak 2,1 trilyon TL’ye yükseltti.

İş Bankası’nın toplam mevduat hacmi de, Eylül 2023 döneminde 1,5 trilyon TL oldu. Türk parası mevduat hacmi ise yılsonuna göre %85,1 oranında artarak 714,9 milyar TL’ye yükseldi.

Eylül 2023 itibarıyla, bankanın nakdi kredi hacmi 1 trilyon TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 370,6 milyar TL’ye ulaştı ve ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1,4 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti.

"BANKAMIZ İKİNCİ YÜZYILDA DA EKONOMİYİ DESTEKELEMEYE DEVAM EDECEK"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2023 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Cumhuriyetin 100. yılını kutlama onurunu yaşadığımız bu dönemde, Cumhuriyetimizin ve Bankamızın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz. Kuruluş misyonumuz çerçevesinde ülkemizin kalkınmasında her zaman öncü rol üstlenen İş Bankası, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da ekonomiyi desteklemeye devam edecektir” dedi.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre İş Bankası, Cumhuriyetimizin ve bankanın 100. yılına özel olarak bu dönemde 100. Yıl Girişim Sermayesi’ni kurdu. Türkiye'nin girişimcilerini küresel ölçekte desteklemeyi hedefleyen fon ile girişimcilerin, teknolojik yatırımlarını sürdürmeleri sağlandı.

Bunun yanında İş Bankası’nın mobil uygulaması İşCep’in, geliştirilmesine devam edildi. Türkiye'nin ilk mobil bankacılık uygulaması olarak hayata geçirilen ve 13,5 milyon kullanıcıya erişen İşCep, uluslararası finans yayını Global Finance tarafından düzenlenen “En İyi Dijital Banka Ödülleri"nde “Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması" ödülüne layık görüldü.

Dijital kanalların yanı sıra platform bankacılığıyla da müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmayı hedefleyen Banka, bu alandaki stratejik girişimlerini devam ettirdi ve servis modeli bankacılığı kapsamında GetirFinans'a 50 milyon ABD doları yatırım kararı aldı.

ÇATI ŞİRKET KURULUŞU

Banka, etkin yönetim amacıyla, bünyesinde yer alan iştiraklerini Bankanın %100 sahipliğinde kurulacak yeni bir şirket çatısı altında toplamak üzere dönem içinde çalışmalara başladı.

İş Bankası, yılın ilk dokuz ayında 52 milyar TL düzeyinde net kâr elde etti. Sermaye yeterliliği oranı %20,9 seviyesinde gerçekleşirken, özkaynak büyüklüğü de 221,7 milyar TL düzeyine ulaştı.