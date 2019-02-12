İş Bankası’ndan ihracatçıya döviz kredisi kampanyası

Türkiye İş Bankası, “İhracat Döviz Kredisi Kampanyası” başlattı. Ülkemiz ihracatının desteklenmesi ve ihracatçı firmaların uygun maliyetler ile finansmana erişmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kampanya çerçevesinde ihracatçılara firma başına 500 bin Euro veya 500 bin Dolar limite kadar Euro için aylık yüzde 0,39; Amerikan Doları için ise aylık yüzde 0,49 faiz oranları ile 24 aya kadar finansman imkanı sunulacak.

Kampanyanın tanıtım toplantısında konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, ihracatın Türkiye ekonomisi için artan önemini vurgulayarak, “Türkiye ekonomisi 2000’li yılların başından bu yana, ihracat hacmini hızlı bir biçimde artırdı ve ihracatın GSYH içindeki payını yükseltti. Bu oran 2017 yılı itibarıyla %25, 2018’in ilk 9 ayı itibarıyla da %29 düzeyine kadar çıktı. Değer olarak da 2018’de ihracat hacmi bir önceki yıla göre %7 artarak 168 milyar ABD doları ile rekor seviyeye ulaştı” dedi.

FIRSAT PENCERESİ

Ekonomide dengelenmenin yaşandığı ve iç talebin zayıf bir seyir izlediği 2018’de net ihracatın büyümeye önemli katkı verdiğini belirten Şimşek, yılın üçüncü çeyreğinde net ihracatın katkısının 6,7 puan seviyesine kadar yükseldiğini ifade etti. Şimşek, “2018 yılı genelinde ise %2,9 olduğunu tahmin ettiğimiz ekonomik büyümeye net ihracat kaleminin 3,9 gibi oldukça ciddi bir oranda katkı sağladığını hesaplıyoruz. Yani özellikle böyle zor dönemlerde ihracatın ekonomik büyüme açısından ne kadar önemli bir unsur olduğu daha iyi anlaşılıyor. Büyümenin yavaşladığı, yüksek seyreden kurların birtakım olumsuz etkilerinin yanında dış ticaret açısından rekabet avantajı getirdiği bu dönem Türkiye için ihracatını güçlendirmek, ihracat pazarlarını çeşitlendirmek için bir fırsat penceresi yaratıyor. Ülkemizde orta ve uzun vadede sürdürülebilir, güçlü bir büyümenin sağlanabilmesi için ihracat son derece kritik bir konu. Türkiye, büyürse ihracattan büyüyecek” şeklinde konuştu.

ÜST SINIR YOK

Bunu sağlamak için Türkiye’nin Bankası olarak, ihracatçılara “İhracat Döviz Kredisi Kampanyası” ile gereken desteği vereceklerini vurgulayan Şahismail Şimşek, “İhracatçı müşterilerimizin çoğu üretimden ihracat yapan firmalardan oluşuyor. Ülkemiz ekonomisine verdiğimiz desteğin bir göstergesi olarak kampanya kapsamında toplam kullandırıma herhangi bir üst sınır getirmedik. Elbette, Bankamızın kaynakları sınırsız değil, ancak gelecek tüm taleplere karşı da hazırlıklıyız. İfade ettiğim faiz oranları, kampanyalar işin sadece teknik kısmı... Burada önemli olan bir yaklaşımın söz konusu olması, bir niyetin ortaya konulması... Ben bu inisiyatifimizin sektörde de benimsenerek, ihracatçılarımızın bu ekonomi için daha iyi sonuçlara ulaşmasına vesile olacağına inanıyorum” dedi.

İş Bankası’nın kuruluşunun ilk yıllarından beri ihracatçıları desteklemeyi görev bildiklerini hatırlatan Şimşek, “1926 yılında ‘milli mahsulat ve mamulatımızı’ Avrupa’ya tanıtmak için gerekli bağlantı ve satışların yapılmasını sağlayacak bir gemi projesi tasarlanmış. Karadeniz adlı gemi 86 gün süren bir sefere başlamış ve Avrupa’da Barcelona’dan St. Petersburg’a kadar 15 limanı ziyaret etmiş. İşte bu seyyar sergide bir de İş Bankası şubesi açılmış ve ihracata katkı sağlamak üzere sergide sahibi bulunmayan malların vekaleten satılması, imkanlar ölçüsünde para değiştirilmesi gibi hizmetler vermiş. 1930’lu yılların başında Hamburg, İskenderiye, Trieste ve Marsilya gibi o dönemin ihracat merkezlerinde şube açma gereği gündeme gelmiş, sonuçta da 1932 yılında İskenderiye ve Hamburg şubeleri Türk ihracatçısının desteklenmesi için faaliyete geçirilmiş. Kuruluşumuzdan sadece 8 yıl gibi kısa bir süre içerisinde böyle bir vizyonla hareket edilmiş” dedi.

Bugün de ihracatçı firmaların tüm bankacılık ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri, 1.300’ün üzerinde şube ve dijital kanalları ile en uygun maliyetlerle vermeye azami gayret gösterdiklerini söyleyen Şimşek, 2016 yılından beri sahada görev yapan, kambiyo mevzuatına hakim, dış ticaret konusunda uzmanlaşmış Dış Ticaret Satış Yöneticilerinin müşterilerini iş yerlerinde ziyaret ederek bire bir danışmanlık hizmeti verdiklerini belirtti. Şimşek, 2018 yılı Aralık ayı sonu itibariyle İş Bankası aracılığıyla; 23 milyar 867 milyon USD ihracat, 24 milyar 982 milyon USD ithalat gerçekleştirildiğini ifade etti.

ONLINE TİCARET GELİŞİYOR

Ticaretin dijitalleştiği, kişisel alışverişlerin online ortamlara kaydığı günümüzde, lojistik alanındaki gelişmelerin de etkisiyle sınır ötesi online ticaretin payının giderek arttığına dikkat çeken Şimşek, özellikle ABD ve Çin’deki büyük online alışveriş şirketlerinin dünyanın her yerinden trafik alarak ürün satışı gerçekleştirdiklerini belirtti. Şimşek, “Kolaylaştırılan gümrük mevzuatı sayesinde belli sınırlar dahilinde ülkemizden de benzer şekilde yurt dışına mikro düzeyde ihracat yapan işletmelerimiz bulunuyor ve bu işletmelerin sayısının artmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Ödeme sistemlerinde bu yönde geldiğimiz olgunluk seviyesi ve diğer desteklerimiz ile ülkemizde üretimi ve satışı gerçekleşen tüm mal ve hizmetlerimizin e-ticaret yoluyla yurt dışında milyarlarca müşteriye ulaştırılabilmesi konusunda bankacılık hizmetini aşan bir gayret içerisindeyiz. Bu kapsamda, yurt dışına satış yapacak işletmelere sunduğumuz sanal POS hizmetimiz sayesinde işyerlerimiz, Visa, Mastercard, American Express, JCB ve UnionPay gibi dünyanın hemen her noktasını kapsayan kart markaları ve 49 ülkede yerel olarak yoğun kullanımı bulunan alternatif ödeme yöntemleriyle tahsilatlarını gerçekleştirebiliyorlar. İş Bankası olarak bu alanda sağladığımız çözümlerle işletmelerimizin ödeme alanındaki ihtiyaçlarını çözerek e-ihracat yapacak işletmelerine destek sağlıyoruz” dedi.

Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin ihracatının %60’a yakınını gerçekleştiren ihracatçı KOBİ’lere biz de sektörde bir ‘ilk’e imza atarak özel bir ticari kart sunduk. ‘İhracatçı Kart’ ile KOBİ’ler Türkiye’de bir ilk olarak hem şirket kredi kartının tüm özelliklerinden faydalanıyor hem de İş Bankası aracılığı ile gerçekleştirdikleri ihracat işlemlerinden MaxiPuan kazanıyorlar.”