İş Bankası’ndan yüzen şube

İş Bankası, hem yeni nesil bir deneyim alanı sağlayan hem de karayolu erişiminin kısıtlanabileceği deprem gibi olası afet durumlarında İstanbul Boğazı’nda ve gerektiğinde farklı kentlerde gezici hizmet vererek bankacılık hizmetlerinin mümkün olduğunca kesintisiz devamını sağlamayı hedefleyen İş Vapur’u hizmete sundu.

Bankanın kurulduğu ilk yıllarda kuruluş yıl dönümünü kutladığı, bu anlamda Banka tarihinde özel bir yeri olan Şirket-i Hayriye filosundaki 66 numaralı Boğaziçi Vapuru’ndan ilham alınarak sıfırdan inşa edilen İş Vapur, 2026 yılının büyük bölümünü Galataport’ta geçirecek.

Vapur, olağanüstü durumlarda yiyecek, barınma ve bankacılık hizmetleri sunabilecek şekilde tasarlandı. Normal zamanlarda 3 terminalin yer alacağı İş Vapur’da afet dönemlerinde terminal sayısı 13’e çıkabilecek. Ayrıca, 1 GişeMatik ve 1 Bankamatik ile nakit ihtiyaçlarının hızlıca ve self servis olarak karşılanması sağlanacak.

İş Vapur’da banka şubesinin yanı sıra sergi, toplantı, etkinlik, büfe ve dinlenme alanları bulunuyor. Vapurun ana güvertesinde bulunan İş Vapur Şubesi, İş Kültür Yayınları ve kafe alanı yılın her günü 11.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

İstanbul Boğazı'nda gezici olarak hizmet verecek İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İş Vapur'un açılışında yaptığı konuşmada, bankanın afet yönetimine dair çalışmaları çerçevesinde 6 Şubat deprem felaketlerinden sonra hayata geçirilen İş Vapur ile deprem gibi büyük bir afet karşısında karayolu erişiminin kısıtlandığı durumda bankacılık hizmetlerinin mümkün olduğunca kesintisiz bir şekilde devam etmesinin sağlanacağını ve İstanbul Boğazı'nda gezici olarak hizmet verebileceklerini ifade etti. Aran, "Galataport'tan Sarıyer'e, Beykoz'dan Bostancı'ya, Tuzla'ya kadar İstanbul'un birçok kıyısından İstanbullulara denizden ulaşıp bankacılık hizmetlerinin aksamamasını sağlayacağımız İş Vapur, aynı zamanda olası depremde revir ve yatakhane olarak da kullanılabilecek, 300 kişiye kadar barınma imkânı sağlayacak" dedi. Afet odağının yanında yeni nesil bir temas noktası Dijital kanalların bankacılık işlemlerinde aldığı payın neredeyse %100'e yaklaştığı günümüzde kurum olarak şubelere farklı bir anlam katmaya çalıştıklarını; tarım, girişimcilik ve turizm alanlarında açtıkları ihtisas şubelerinin bu yöndeki çalışmalarının bir parçasını oluşturduğunu söyledi. Aran, İş Vapur'un afet odağının yanında müşteri deneyiminde fark yaratan yeni nesil temas noktası olarak farklı bir şube deneyimi yaşatmasının amaçlandığını vurguladı.