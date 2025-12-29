Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.199,44 %-0,84
        DOLAR 42,9354 %0,21
        EURO 50,5597 %0,14
        GRAM ALTIN 6.136,56 %-1,82
        FAİZ 37,26 %-0,67
        GÜMÜŞ GRAM 102,68 %-5,12
        BITCOIN 87.157,00 %-0,41
        GBP/TRY 57,9419 %0,08
        EUR/USD 1,1770 %-0,02
        BRENT 61,99 %2,23
        ÇEYREK ALTIN 10.038,39 %-1,77
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İş Bankası’ndan yüzen şube - İş-Yaşam Haberleri

        İş Bankası’ndan yüzen şube

        Türkiye İş Bankası'nın yüzen şubesi İş Vapur, Galataport'ta hizmete başladı. İş Vapur, olası bir afet anında hizmet sürekliliğini sağlayacak altyapısı ve donanımı; yıl boyu sunacağı bankacılık hizmetleri; etkinlik, dinlenme, kafe alanlarıyla ilk yeni nesil yüzen şube özelliği taşıyor. Vapur, Bankanın ilk yıllarında kuruluş yıl dönümlerinin kutlandığı Şirket-i Hayriye filosundaki 66 numaralı Boğaziçi Vapuru'ndan esinlenilerek sıfırdan inşa edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 16:58 Güncelleme: 29.12.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Bankası'ndan yüzen şube
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İş Bankası, hem yeni nesil bir deneyim alanı sağlayan hem de karayolu erişiminin kısıtlanabileceği deprem gibi olası afet durumlarında İstanbul Boğazı’nda ve gerektiğinde farklı kentlerde gezici hizmet vererek bankacılık hizmetlerinin mümkün olduğunca kesintisiz devamını sağlamayı hedefleyen İş Vapur’u hizmete sundu.

        Bankanın kurulduğu ilk yıllarda kuruluş yıl dönümünü kutladığı, bu anlamda Banka tarihinde özel bir yeri olan Şirket-i Hayriye filosundaki 66 numaralı Boğaziçi Vapuru’ndan ilham alınarak sıfırdan inşa edilen İş Vapur, 2026 yılının büyük bölümünü Galataport’ta geçirecek.

        Vapur, olağanüstü durumlarda yiyecek, barınma ve bankacılık hizmetleri sunabilecek şekilde tasarlandı. Normal zamanlarda 3 terminalin yer alacağı İş Vapur’da afet dönemlerinde terminal sayısı 13’e çıkabilecek. Ayrıca, 1 GişeMatik ve 1 Bankamatik ile nakit ihtiyaçlarının hızlıca ve self servis olarak karşılanması sağlanacak.

        REKLAM

        İş Vapur’da banka şubesinin yanı sıra sergi, toplantı, etkinlik, büfe ve dinlenme alanları bulunuyor. Vapurun ana güvertesinde bulunan İş Vapur Şubesi, İş Kültür Yayınları ve kafe alanı yılın her günü 11.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

        İstanbul Boğazı’nda gezici olarak hizmet verecek

        İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İş Vapur’un açılışında yaptığı konuşmada, bankanın afet yönetimine dair çalışmaları çerçevesinde 6 Şubat deprem felaketlerinden sonra hayata geçirilen İş Vapur ile deprem gibi büyük bir afet karşısında karayolu erişiminin kısıtlandığı durumda bankacılık hizmetlerinin mümkün olduğunca kesintisiz bir şekilde devam etmesinin sağlanacağını ve İstanbul Boğazı’nda gezici olarak hizmet verebileceklerini ifade etti. Aran, “Galataport’tan Sarıyer'e, Beykoz'dan Bostancı'ya, Tuzla'ya kadar İstanbul’un birçok kıyısından İstanbullulara denizden ulaşıp bankacılık hizmetlerinin aksamamasını sağlayacağımız İş Vapur, aynı zamanda olası depremde revir ve yatakhane olarak da kullanılabilecek, 300 kişiye kadar barınma imkânı sağlayacak” dedi.

        REKLAM

        Afet odağının yanında yeni nesil bir temas noktası

        Dijital kanalların bankacılık işlemlerinde aldığı payın neredeyse %100’e yaklaştığı günümüzde kurum olarak şubelere farklı bir anlam katmaya çalıştıklarını; tarım, girişimcilik ve turizm alanlarında açtıkları ihtisas şubelerinin bu yöndeki çalışmalarının bir parçasını oluşturduğunu söyledi. Aran, İş Vapur’un afet odağının yanında müşteri deneyiminde fark yaratan yeni nesil temas noktası olarak farklı bir şube deneyimi yaşatmasının amaçlandığını vurguladı.

        Hakan Aran, “İş Vapur ile denizde seyahat eden bir şubeyi açıyor, yüzen bir bankacılık şubesini sektöre kazandırıyoruz. Bu, tarihimizde ilk değil. 1926 yılında hem Türkiye'yi hem de dış ticareti artıracak ürünleri tanıtmak amacıyla Avrupa’nın birçok limanını dolaşan Karadeniz Vapuru’nda da şube açmış ve ülkemizin tanıtımında rol oynamıştık. Cumhuriyet vizyonuyla 1926’daki vapur şubemizden tam 100 yıl sonra bu kez İş Vapur’u İstanbullulara, Türk bankacılık sektörünün hizmetine sunmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu vapurun yapılmasında, bugün hizmete açılmasında emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları İşletmesi’ne, İstanbul Liman Başkanlığı’na, tüm paydaşlarımıza ve bu projede emeği geçen çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

        İş Vapur

        • İş Vapur, olağanüstü durumlarda yiyecek, barınma ve bankacılık hizmetleri sunabilecek şekilde tasarlandı.
        • İstanbul içi yolcu kapasitesi 500 kişi olan, 320 kişilik etkinlik alanına sahip vapurun, açık denizde 400 kişi kapasitesi bulunuyor.
        • Üst güverte, afet dönemlerinde yine modüler tasarım sayesinde 300 kişinin afet şartlarında konaklayabileceği/yatabileceği bir alana dönüştürülecek şekilde tasarlandı.
        • İş Vapur’da olası afet senaryosu dikkate alınarak revir, kuru kumanyalık, yüksek kapasiteli mutfak, afet ihtiyaç depoları, duş ve hijyen alanları bulunuyor. Bu sayede gemi, afet anında destek, lojistik ve hizmet platformu olarak kısa sürede devreye alınabilecek altyapıya sahip.
        • Şube alanında, olağanüstü durumlar dışında 3 terminalle hizmet verecek İş Vapur, afet dönemlerinde sosyal alanlardaki modüler mobilyaların şube terminaline dönüştürülmesiyle toplamda 13 terminale çıkabilecek.
        • Ayrıca, 1 GişeMatik ve 1 Bankamatik ile nakit ihtiyaçlarının hızlıca ve self servis olarak karşılanması sağlanacak.
        • Vapurda hem afet gibi olağanüstü durumlarda hem de normal şartlarda hizmet vermesi planlanan banka şubesinin yanı sıra “İş Kültür” konseptiyle uyumlu sosyal alanlar, sergi, toplantı ve kurumsal organizasyonlara uygun etkinlik alanları, büfe ve dinlenme alanları da mevcut. Bu alanlar, bankacılık faaliyetlerinden bağımsız veya birlikte kullanılabilecek esnek mekânsal kurgular olarak tasarlandı.
        • Vapurun ana güvertesinde bulunan İş Vapur Şubesi, İş Kültür ve kafe alanı yılın her günü 11.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.
        • Vapurun üst güvertesi Boğaz’da kültür-sanat ve etkinliklere açık olacak.
        • İş Vapur, Karaköy Şubesine bağlı olarak faaliyet gösterecek.
        • Şehir Hatları A.Ş. tarafından inşa edilen İş Vapur, 50 metre uzunluğa ve 11 metre genişliğe sahip.
        • Proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, İstanbul Liman Başkanlığı gibi paydaşların destekleriyle hayata geçirildi.
        ÖNERİLEN VİDEO

        Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip edip bıçakladı

        Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip edip bıçakladı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları