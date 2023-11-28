İş güvenliği projelerine ödül verildi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri'nde, MESS üyesi işyerlerinde geliştirilen iş sağlığı ve güvenliği alanındaki örnek uygulamalar belirlendi. Beş kategoride 33 proje ödüle layık görüldü. Ödül törenine "Uçan Fin" diye anılan F1 pilotu Mika Hakkinen de katıldı

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının işveren örgütü olan MESS, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda faaliyetler yürütüyor. Üye işyerlerinde sıfır kaza hedefi ile bilinçlendirme çalışmaları yapan MESS, 2015 yılından bu yana düzenlediği İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri ile üye işyerlerinde geliştirilen örnek uygulamaları ödüllendiriyor.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni’ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ile MESS üyesi şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanları, Genel Müdürleri ve 500’den fazla MESS üyesi temsilcisi katıldı. Törende Dijital İSG, Davranış Odaklılar, İSG Elçileri, İSG Özel Ödülü ve bu yıl ilk kez eklenen Afet ve Acil Durum Yönetimi olmak üzere 5 ayrı kategoride toplam 33 proje ödüllendirildi. Bu yıl Cumhuriyetin 100. yılı vesilesi ile bugüne kadar yarışmaya en çok başvuru yapan ve ödül alan şirketlere İSG 100. Yıl Özel Ödülü verildi.

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“İŞ KAZALARININ YÜZDE 92’İ ÖNLENEBİLİR”

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ödül törenindeki konuşmasında, yeni teknolojilerin iş sağlığı ve güvenliği alanında özellikle kazaların önlenmesi için yeni imkanları da beraberinde getirdiğini vurguladı. Akkol, “Bilimin ve teknolojinin geldiği seviye itibarıyla iş kazalarının yüzde 95'i öngörülebilir ve önlenebilir” dedi.

Sıfır iş kazası hedefine ulaşmanın dijital çözümler ile artık daha kolaylaştığını belirten Akkol, imalat sanayisini üretimin ve çalışma hayatının dijital geleceğine hazırlamak için kurdukları MEXT Teknoloji Merkezi’ndeki dijital fabrikada 200’den fazla kullanım senaryosunun en önemlilerinin İSG alanında olduğunu belirtti. TİSK, TİSK Mikrocerrahi Vakfı (TİSK MCV) ve Intenseye iş birliğiyle “Türkiye’nin Sıfır Kazaya Yolculuğu” projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Akkol, “Proje ile sunulan yapay zekâ destekli İSG video analiz yazılım platformu sayesinde işletmelerdeki olası iş kazaları önlenebilir hale geliyor. Böylece iş yerlerinde maddi manevi büyük kayıplara yol açan kazalarının önüne geçilebiliyor” diye konuştu.

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F1 PİLOTU HAKKİNEN DENEYİMLERİNİ ANLATTI

Ödül töreninde iş sağlığı ve güvenliğinin sadece fabrikalarda değil, hayatın her yerinde olduğunu vurgulamak amacıyla “İSG Liderleri Paneli” düzenlendi. Panelde, iki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan, ‘Uçan Fin’ adıyla anılan F1 Pilotu Mika Häkkinen, dünya çapında çok sayıda şampiyonluğa sahip Red Bull pilotu Mélanie Astles ve Serbest Dalış'ta çok sayıda Dünya şampiyonluğu olan Devrim Cenk Ulusoy da konuşmacı olarak yer aldı. Tehlikeli branşlarda dünya şampiyonu olan isimler, başarılarının altında yatan iş sağlığı ve güvenliği ilkelerini ve kariyer hikayelerini anlattı.

5 KATEGORİDE 33 ÖDÜL

Beş kategoride 33 ödülün verildiği yarışmada, ödül almaya hak kazanan projeler iki aşamada belirlendi. Projeler ilk aşamada, alanında uzman kişilerden oluşan Teknik Komite tarafından ön elemeden geçti. İkinci aşamada ise halk oylaması ve jüri değerlendirmesiyle ödül sahipleri belirlendi.