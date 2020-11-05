İş Sanat'ın klasik müzik konserlerinden yerli projelere, hikâye ve şiir dinletilerinden, masal tiyatrosuna, tiyatro okumalarından sanal sergilere uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı 21. sezonu, 5 Kasım ayında çevrim içi olarak başlayacak. Yeni sezonun ilk konserinde besteci ve orkestra şefi Serdar Yalçın yönetiminde, çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden oluşan İstanbul Ensemble müzikseverlerle buluşacak.
Covid-19 pandemisi tedbirleri gereği İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen konserin programında Wolfgang Amadeus Mozart'ın 40. senfonisi ve Joseph Haydn’ın “Veda Senfonisi” olarak da bilinen 45. senfonisi yer alıyor. 5 Kasım Perşembe akşamı 20.30’da İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak konser, sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.
İŞ SANAT'TA KASIM AYI PROGRAMI
5 Kasım 2020 Perşembe saat: 20.30
İstanbul Ensemble
Serdar Yalçın – şef
8 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu “Kırmızı Başlıklı Kız”
9 Kasım 2020 Pazartesi saat: 20.30
Sait Faik Hikâye Dinletisi “Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar”
Attila Birkiye – hazırlayan
Mehmet Birkiye – sahneye uyarlayan
Serdar Yalçın – müzik yönetmeni ve piyano
Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek – seslendirenler
Seda Subaşı Yalçın – keman
İdil Uras – çello
Seyit Mas - obua
12 Kasım 2020 Perşembe saat: 20.30
Milli Reasürans Oda Orkestrası
Hakan Şensoy – şef
15 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu “Kırmızı Başlıklı Kız”
Lerzan Pamir - yönetmen
Aslı Tandoğan - oyuncu
Anıl Altınöz - oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
17 Kasım 2020 Salı saat: 20.30
Poyraz Baltacıgil – çello
Barış Büyükyıldırım – piyano
18 Kasım 2020 Çarşamba saat: 20.30
Okuma Tiyatrosu “Romeo ve Juliet”
20 Kasım 2020 Cuma saat: 20.30
Coşkun Karademir & Buray
22 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu “Hansel ve Gretel”
Lerzan Pamir - yönetmen
Aslı Tandoğan - oyuncu
Anıl Altınöz - oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
24 Kasım 2020 Salı saat: 20.30
Genedos
Ozan Musluoğlu – kontrbas
Serdar Barçın – saksafon ve flüt
Eylül Ergül - piyano ve vokal
Çağla Karaali - davul ve vokal
25 Kasım 2020 saat: 20.30
Okuma Tiyatrosu “12. Gece”
29 Kasım 2020 saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu “Hansel ve Gretel”
Lerzan Pamir - yönetmen
Aslı Tandoğan - oyuncu
Anıl Altınöz - oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
YORUMLAR