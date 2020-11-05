İş Sanat'ın klasik müzik konserlerinden yerli projelere, hikâye ve şiir dinletilerinden, masal tiyatrosuna, tiyatro okumalarından sanal sergilere uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı 21. sezonu, 5 Kasım ayında çevrim içi olarak başlayacak. Yeni sezonun ilk konserinde besteci ve orkestra şefi Serdar Yalçın yönetiminde, çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden oluşan İstanbul Ensemble müzikseverlerle buluşacak.

Covid-19 pandemisi tedbirleri gereği İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen konserin programında Wolfgang Amadeus Mozart'ın 40. senfonisi ve Joseph Haydn’ın “Veda Senfonisi” olarak da bilinen 45. senfonisi yer alıyor. 5 Kasım Perşembe akşamı 20.30’da İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak konser, sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.





Şef Serdar Yalçın

İŞ SANAT'TA KASIM AYI PROGRAMI

5 Kasım 2020 Perşembe saat: 20.30

İstanbul Ensemble

Serdar Yalçın – şef

8 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Kırmızı Başlıklı Kız”

9 Kasım 2020 Pazartesi saat: 20.30

Sait Faik Hikâye Dinletisi “Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar”

Attila Birkiye – hazırlayan

Mehmet Birkiye – sahneye uyarlayan

Serdar Yalçın – müzik yönetmeni ve piyano

Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek – seslendirenler

Seda Subaşı Yalçın – keman

İdil Uras – çello

Seyit Mas - obua

12 Kasım 2020 Perşembe saat: 20.30

Milli Reasürans Oda Orkestrası

Hakan Şensoy – şef

15 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Kırmızı Başlıklı Kız”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

17 Kasım 2020 Salı saat: 20.30

Poyraz Baltacıgil – çello

Barış Büyükyıldırım – piyano

18 Kasım 2020 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Romeo ve Juliet”

20 Kasım 2020 Cuma saat: 20.30

Coşkun Karademir & Buray

22 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Hansel ve Gretel”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

24 Kasım 2020 Salı saat: 20.30

Genedos

Ozan Musluoğlu – kontrbas

Serdar Barçın – saksafon ve flüt

Eylül Ergül - piyano ve vokal

Çağla Karaali - davul ve vokal

25 Kasım 2020 saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “12. Gece”

29 Kasım 2020 saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Hansel ve Gretel”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu