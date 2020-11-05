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İş Sanat’ın 21. sezonu “İstanbul Ensemble” konseriyle başlıyor

İş Sanat 21. sezonunu, İstanbul Ensemble'ın çevrimiçi yayınlanacak konseri ile açıyor. Konser 5 Kasım Perşembe akşamı 20.30’da İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak ve sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.

İş Sanat’ın 21. sezonu “İstanbul Ensemble” konseriyle başlıyor

 

İş Sanat'ın klasik müzik konserlerinden yerli projelere, hikâye ve şiir dinletilerinden, masal tiyatrosuna, tiyatro okumalarından sanal sergilere uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı 21. sezonu, 5 Kasım ayında çevrim içi olarak başlayacak. Yeni sezonun ilk konserinde besteci ve orkestra şefi Serdar Yalçın yönetiminde, çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden oluşan İstanbul Ensemble müzikseverlerle buluşacak.

Covid-19 pandemisi tedbirleri gereği İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen konserin programında Wolfgang Amadeus Mozart'ın 40. senfonisi ve Joseph Haydn’ın “Veda Senfonisi” olarak da bilinen 45. senfonisi yer alıyor. 5 Kasım Perşembe akşamı 20.30’da İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak konser, sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.

Şef Serdar Yal&ccedil;ın
Şef Serdar Yalçın

İŞ SANAT'TA KASIM AYI PROGRAMI

5 Kasım 2020 Perşembe saat: 20.30

İstanbul Ensemble

Serdar Yalçın – şef

 

8 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Kırmızı Başlıklı Kız”

9 Kasım 2020 Pazartesi saat: 20.30

Sait Faik Hikâye Dinletisi “Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar”

Attila Birkiye – hazırlayan

Mehmet Birkiye – sahneye uyarlayan

Serdar Yalçın – müzik yönetmeni ve piyano

Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek – seslendirenler

Seda Subaşı Yalçın – keman

İdil Uras – çello

Seyit Mas - obua

 

12 Kasım 2020 Perşembe saat: 20.30

Milli Reasürans Oda Orkestrası

Hakan Şensoy – şef

15 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Kırmızı Başlıklı Kız”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

 

17 Kasım 2020 Salı saat: 20.30

Poyraz Baltacıgil – çello

Barış Büyükyıldırım – piyano

 

18 Kasım 2020 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Romeo ve Juliet”

 

20 Kasım 2020 Cuma saat: 20.30

Coşkun Karademir & Buray

22 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Hansel ve Gretel”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

 

24 Kasım 2020 Salı saat: 20.30

Genedos

Ozan Musluoğlu – kontrbas

Serdar Barçın – saksafon ve flüt

Eylül Ergül - piyano ve vokal

Çağla Karaali - davul ve vokal

 

25 Kasım 2020 saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “12. Gece”

 

29 Kasım 2020 saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Hansel ve Gretel”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

 

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